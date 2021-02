Andrea Zenga fa una proposta indecente a Rosalinda, lei gli scrive una lettera: “Se resto dormiamo insieme” (VIDEO)

Rosalinda Cannavò scrive una lettera ad Andrea Zenga

Circa tre settimane fa all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 è iniziato a circolare il primo bigliettino segreto scritto da Rosalinda Cannavò nei confronti di Andrea Zenga. A distanza di giorni, lunedì prima della diretta su Canale 5 la 28enne messine ha anche scritto una lettera al figlio dell’ex portiere dell’Inter e della Nazionale italiana.

L’attrice siciliana ha detto di essere abbastanza timida ed ha dunque ha scritto su un pezzo di carta le sue parole al miele rivolta el ragazzo che le avrebbe fatto girare la testa. Cosa contiene questa missiva?

Il contenuto della lettera

Siccome si considera molto timida nel esprimere i propri pensieri, Rosalinda Cannavò si è affidata ad una lettera per far sapere ad Andrea Zenga cosa prova nei suoi confronti. “Parole scritte nero su bianco, un po’ per la timidezza che mi blocca quando mi trovo di fronte a quei tuoi occhi così trasparenti, un po’ perché sin dall’inizio un bigliettino fu l’inizio di tutto. L’inizio di un’emozione che non può essere descritta con semplici parole ed è per questo che viverla è stata l’unica cosa che potessi fare perché nulla di così unico e speciale aveva mai travolto la mia vita”, ha scritto l’attrice messinese.

Quest’ultima inoltre, ha detto che di lui non l’ha colpita dal primo istante nonostante l’oggettività della sua bellezza, ma è stato il tempo passato con lui che le ha fatto scoprire i suoi modi di fare, la sua educazione, eleganza, la profonda intelligenza, i suoi valori e tutte cose che ha sempre cercato in un uomo. (Continua dopo i post)

1 – Lettera di Rosalinda per Andrea (non l’ha ancora letta e quasi sicuramente sarà la sorpresa per lui in puntata)

2 – Biglietto di Andrea per Rosalinda notare come entrambi abbiano usato all’inizio/fine le parole della (ormai) loro canzone#zengavò #tzvip #rosiners pic.twitter.com/CMTCahvo5B — greeneyes in sessione NON MOLTO BENE🤘🏽🤘🏽🤘🏽 (@__goodasgold) February 22, 2021

Andrea Zenga dice a Rosalinda di dormire insieme, la sua reazione

In tutto questo, quale sarà stata la reazione di Giuliano Condorelli alla lettera che la sua ex fidanzata ha scritto ad Andrea Zenga? nel frattempo, il gieffino ha fatto una proposta indecente all’attrice siciliana: “Se resto dormiamo insieme”.

In poche parole il ragazzo ha domandato ad Adua Del Vesco di poter dormire con lei nello stesso letto, ma la diretta interessata gli ha rifilato un bel due di picche. Ecco il video in questione: