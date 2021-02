Dayane Mello furiosa con Stefania Orlando: “Spero Dio che esca, ha fatto una cosa orribile”. Ore prima la voleva in finale (VIDEO)

Dayane Mello cambia di continuo opinione sulla Orlando

Nel giro di poche ora Dayane Mello ha cambio idea due volte. Non è la prima volta che la modella brasiliana ha degli atteggiamenti del genere all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5.

Una cosa è certa, la sudamericana vuole Stefania Orlando fuori dal reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Per quale motivo questo cambio improvviso? Andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto nel loft più spiato d’Italia. (Continua dopo il video)

La modella brasiliana vuole la conduttrice fuori dal GF Vip 5

Dayane Mello al Grane Fratello Vip 5 è sbottata così: “Se esiste un Dio, esiste una giustizia. Quello che ha fatto Stefania Orlando è stata una cosa orribile, lei sapeva che io ero una finalista e per questo motivo è stata vicino a Rosalinda, così lei non la nomina. Stefania non fa perché lo sente, ma lo fa per interesse. Lo fa per andare contro di me ed evitare una nomination: è questo che mi ferisce”.

Le dichiarazioni di quest’ultima però, sono del tutto infondate, perché se la moglie di Simone Gianlorenzi questa settimana è finita al televoto è proprio a causa della nomination che si è presa dalla 28enne messinese. (Continua dopo il video)

Dayane: “Stefania manipola le persone. Ha fatto una cosa orribile. Mi ha ferito. Sta vicino a Rosalinda solo perchè sa che così non la nomina. Non le frega niente. Stai zitta, fai cazzi tuoi” #gfvip #sovip #tzvip pic.twitter.com/iKQHNAnQGJ — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 22, 2021

Dayane Mello, qualche ora prima: “Stefania Orlando merita la finale”

E pensare che qualche ora prima, nella casa del Grande Fratello Vip 5 prima che Dayane Mello si scagliasse contro la coinquilina Stefania Orlando, aveva avuto un atteggiamento ben differente. Nello specifico, nella tarda mattinata di lunedì, la modella brasiliana ha fatto un appello ai suoi numerosi fan italiani e soprattutto del Brasile, proprio per salvare la bionda conduttrice al televoto sostenendo che quest’ultima meritasse di arrivare alla finalissima che si terrà il prossimo primo di marzo.

“Io e Stefania un rapporto perturbato, io penso che anche tu meriti la finale perché sei peperina però ci piace, sei peperina ma sei comunque una donna intelligente e con tanto carattere, poi raga fi*a!”, ha detto l’ex amica speciale di Rosalinda Cannavò. In poche parole, la Mello vuole dentro o fuori Stefania Orlando dal GF Vip 5? Ecco il video in questione che è diventato immediatamente virale sul web e sui vari social network: