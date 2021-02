Oroscopo 25 febbraio 2021: Toro scendete a compromessi, Capricorno più riflessivi

L’Oroscopo del 25 febbraio 2021 esorta i Toro a scendere a qualche compromesso. I Capricorno devono essere un po’ più riflessivi, mentre gli Acquario cercano un cambiamento.

Previsioni 25 febbraio da Ariete a Vergine

Ariete. Se avete dei progetti in cantiere non abbandonateli. Molto presto potrebbero verificarsi le condizioni affinché riusciate a mettere in pratica ciò a cui state lavorando da tempo. Il segreto del successo è avere tanta pazienza e non temere il rischio. In amore è ora di abbassare le barriere.

Toro. Non siate troppo rigidi e inflessibili. Talvolta nella vita è necessario scendere a qualche compromesso. Questo non vuol dire dimostrare debolezza, anzi, è sintomo di astuzia e intraprendenza. In campo sentimentale, invece, dovete essere più inclini a venire in contro alle esigenze del partner.

Gemelli. Non è possibile fare tutto da soli, per questo motivo è opportuno darsi da fare e lasciarsi consigliare da chi ne sa più di voi. Nel lavoro potrebbe essere il momento giusto per ottenere una promozione. L’Oroscopo del 25 febbraio 2021 vi esorta ad essere tenaci e decisi.

Cancro. Non siete mai stati tra i segni sognatori dello zodiaco, anzi. I vostri piedi sono quasi sempre ben saldi a terra e questo potrebbe portarvi qualche volta ad essere un po’ troppo pessimisti. Cercate di sfruttare la vostra razionalità per cimentarvi in nuovi progetti e prendere decisioni importanti.

Leone. In questo periodo farete molta fatica a tollerare le mezze misure. Nella vostra vita non c’è molto spazio per le sfumature, in quanto siete soliti vedere o tutto bianco o tutto nero. Specie nei rapporti di coppia sarete estremamente drastici. Sul lavoro, però, sarà necessario scendere a qualche compromesso.

Vergine. Tra le varie sfere, quella relativa all’amore è quella favorita in questo periodo. I nati sotto questo segno potranno vedersi concretizzare alcuni progetti importanti. In campo lavorativo, invece, arriveranno delle novità. Non temete e non lasciatevi prendere dal panico, tutto arriva per chi sa aspettare e per chi si è impegnato.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. State attraversando un periodo molto importante per quanto riguarda il lavoro. Stanno per sbloccarsi delle situazioni importanti e per arrivare delle grandi soddisfazioni. Contrariamente, però, ci sarà qualcosa da rivedere nei rapporti interpersonali. Cercate di non trascurare le amicizie.

Scorpione. Questo non è il momento più adatto per dare luogo a cambiamenti esagerati. Cercate di mantenere un profilo basso, sia dal punto di vista sentimentale sia lavorativo. Tempi migliori arriveranno, pertanto, è meglio non tirare troppo la corda. Siate pazienti e continuate ad impegnarvi per la realizzazione dei vostri progetti.

Sagittario. Momento di riscatto per i nati sotto questo segno. L’Oroscopo del 25 febbraio 2021 denota una situazione alquanto rosea per quanto concerne i sentimenti. Nel lavoro arriveranno delle risposte e potrebbero verificarsi nuove collaborazioni. Tenete gli occhi ben aperti.

Capricorno. In questo periodo potreste essere portati a prendere delle decisioni dettate dalla pancia. Non siate affrettati e ponderate bene le prossime mosse, specie per quanto riguarda il lavoro. In amore è necessario fare chiarezza su alcuni aspetti. Le coppie stabili necessitano di una ventata d’aria fresca.

Acquario. Oggi sarete particolarmente inclini a cimentarvi in cose nuove. Sentite il bisogno di essere travolti da qualcosa di inaspettato, ma attenti a non esagerare. Dal punto di vista lavorativo siete intolleranti alla routine, pertanto, potreste essere portati a sollevare qualche polemica se svolgete mansioni alquanto sedentarie.

Pesci. Periodo estremamente promettente per quanto concerne il lavoro. Ci sono nuove opportunità in vista, quindi è necessario tenere gli occhi ben aperti. Tuttavia, cercate di non trascurare la sfera sentimentale. L’amore va coltivato, così come l’amicizia, non dimenticatelo.