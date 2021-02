Il Paradiso delle signore trama 25 febbraio: arriva una signora misteriosa, Marta parte

La puntata di giovedì 25 febbraio del Paradiso delle signore sarà incentrata su di una partenza e un arrivo. Marta, dopo le bugie raccontate da suo padre e sua zia, deciderà di lasciare nuovamente Milano.

Al grande magazzino, invece, farà il suo ingresso una nuova protagonista alquanto misteriosa. Giuseppe riceverà una proposta di lavoro che genererà molto sgomento per Armando. Gabriella, invece, si cimenterà nella realizzazione di un abito davvero originale.

Trama 25 febbraio: Marta lascia Milano di nuovo

Le anticipazioni dell’episodio di giovedì 25 febbraio del Paradiso delle signore rivelano che Umberto si mostrerà molto pentito per come si è comportato con Marta. La ragazza non ha preso affatto di buon grado la verità su Federico. Per tale ragione, il commendatore si sfogherà con suo figlio e Vittorio per manifestare tutto il suo rammarico. La moglie di Conti, invece, sarà sempre più adirata con la sua famiglia. Nel suo mirino ci saranno soprattutto il padre e la zia.

In virtù di questo, la ragazza deciderà di lasciare nuovamente Milano. Questa volta, però, la sua destinazione non sarà l’America, bensì, Parigi. La fanciulla avrà intenzione di andare a trovare suo fratello Riccardo e stare per un po’ di tempo lontana da tutti. Su di un altro versante, invece, vedremo che Rocco si attiverà per trovare un nuovo lavoro a Giuseppe. Il giovane avrà un’idea, che non verrà molto apprezzata da Armando.

Nuovo arrivo al Paradiso delle signore

Nello specifico, il ragazzo chiederà a Vittorio di assumere il signor Amato nel magazzino. Questo, dunque, porterà il marito di Agnese a trascorrere molto tempo a stretto contatto con l’amante della donna. Gabriella, invece, si ispirerà alla moda londinese e deciderà di cimentarsi nella realizzazione di un abito un po’ stravagante. Al Paradiso delle signore, intanto, Irene sarà impegnata a ricoprire il ruolo di capo-commessa protempore e l’impresa si rivelerà più ardua del previsto.

Al di fuori del grande magazzino, poi, farà apparizione una donna alquanto misteriosa, la quale sembrerà interessata alle vicende dello shopping center. Il Mantovano, infine, continuerà a minacciare Ludovica. La ragazza non saprà davvero come liberarsi delle ingerenze dell’uomo, per questo motivo si confiderà con Marcello e chiederà aiuto a lui. Questa situazione avrà di positivo il fatto che i due giovani si troveranno a condividere molto tempo insieme e questo li avvicinerà parecchio.