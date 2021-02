Andrea Zenga rivela cosa è successo sotto le coperte con Rosalinda: “Dei grattini, delle carezze, forse sulla schiena

Andrea Zenga ospite a Casa Chi

Lunedì scorso dalla casa del Grande Fratello Vip 5 è uscito Andrea Zenga che ha perso al televoto contro Stefania Orlando. Una volta uscito dal reality show di Canale 5 il ragazzo è tornato alla vita di tutti i giorni e ha concesso un’intervista a Gabriele Parpiglia. Intervenuto a Casa Chi, il figlio di Walter Zenga ha smentito categoricamente tutte le voci che sono circolate in questi giorni su un possibile rapporto intimo sotto la coperte con Rosalinda.

Nonostante i due ragazzi non abbiano mai dormito insieme, un po’ di sere fa il modello e la Cannavò si sono coccolati sotto le coperte. I telespettatori più maliziosi hanno parlato di movimenti sospetti e su Twitter addirittura ha fatto delle conclusioni molto affrettate.

L’ex gieffino smentisce di aver avuto un rapporto sotto le coperte con Rosalinda

Intervenuto nella puntata di Casa Chi in onda martedì 23 febbraio 2021, Andrea Zenga ha voluto precisare che lui e Rosalinda Cannavò non si sono spinti oltre. Alla domanda del giornalista, l’ex gieffino ha risposto così: “Immagini birichine di quella notte? Ci sono stati dei baci perché c’è chimica. Magari un abbraccio un po’ più intenso. Andare oltre mi sembrerebbe eccessivo. Dei grattini dai. Delle carezze, forse sulla schiena”.

Poi ha detto che il loro rapporto non è come quello tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi che si sono vissuti per mesi. Il loro è appena nato, partono da una buona base e cercheranno di costruire qualcosa. “Noi ci siamo vissuti solo una settimana da coppia. La nostra è una cosa che deve nascere, però le basi ci sono”, ha asserito il ragazzo.

Il possibile vincitore del GF Vip 5 secondo Andrea Zenga

Sempre a Casa Chi, Andrea Zenga ha ricordato il momento in cui Dayane Mello ha detto di essere innamorata di Rosalinda. Lui inizialmente non aveva capito bene. Per lui è stata come una spina nel fianco. “La Mello era incuriosita da Rosalinda, però forse quel ‘ti amo’ era più un ‘ti voglio bene’. Io adesso non direi ‘ti amo’ a Rosalinda, non corriamo troppo. A mia madre Rosalinda piace, ma l’ha seguita da quando al GF cero io, non prima”, ha asserito il modello.

Alla domanda chi trionferà la quinta edizione del Grande Fratello Vip 5, il diretto interessato ha detto: “Chi vincerà questo GF Vip? Tommy! Lui è amatissimo, il Grande Fratello Vip è lui, è un concorrente incredibile, sa fare tutto e intrattiene tutti e dovrebbe vincere lui”.