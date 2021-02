Oroscopo 27 febbraio 2021: Capricorno e Pesci lasciatevi andare

L’Oroscopo di sabato 27 febbraio esorta alcuni segni ad essere un po’ più liberi dalle strutture mentali. In particolare Capricorno e Pesci devono lasciarsi andare specie in amore

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Non è più il momento di rimandare. Se ci sono delle questioni in sospeso, sia per quanto riguarda l’amore sia il lavoro, è bene che le risolviate. Il mese prossimo darà parecchio impegnativo sulla sfera professionale, pertanto, potreste non avere il tempo di mettere a posto delle questioni.

Toro. L’Oroscopo del 27 febbraio 2021 vi esorta a non esporvi troppo e a non cimentarvi in sfide troppo più grandi di voi. Prediligete le cose semplici, i rapporti sinceri e onesti. Non impelagatevi in situazioni che potrebbero avere come unico effetto quello di mettere a soqquadro la vostra vita. C’è bisogno di tranquillità.

Gemelli. Siate un po’ più attenti nelle cose importanti. Spesso siete portati a prendere a cuor leggero ogni aspetto della vostra vita, ma ci sono cose che non andrebbero trascurate o potrebbero portare a dei problemi più impegnativi da risolvere. In amore dovete cavalcare l’onda e lasciarvi andare.

Cancro. Miglioramenti dal punto di vista sentimentale anche se la situazione è ancora un po’ tesa. Le coppie che hanno vissuto un momento complesso dovranno lavorare duro per riuscire a risolvere le questioni in sospeso. Nel lavoro c’è aria di novità. Tenete gli occhi ben aperti.

Leone. I dubbi e le perplessità che avete avuto nelle settimane precedenti, sia per questioni lavorative sia personali, potranno essere dissipati. A partire da oggi l’Oroscopo denota l’inizio di un periodo molto più sereno e chiaro. Se ci sono decisioni da prendere, fatelo al più presto.

Vergine. La giornata odierna sarà caratterizzata da una certa difficoltà a gestire le emozioni. La Luna nel segno vi renderà particolarmente suscettibili e poco inclini a lasciarvi andare in amore. Sarete molto più concentrati in tutto quello che riguarda la sfera pratica e lavorativa.

Previsioni 27 febbraio da Bilancia a Pesci

Bilancia. La giornata odierna sarà caratterizzata da qualche piccola incomprensione con le persone care. In famiglia potrebbero sorgere dei disguidi che, tuttavia, non farete fatica a chiarire. La cosa importante è cercare di non perdere la calma e di non dire cose di cui potreste pentirvi.

Scorpione. Il mese di febbraio non è stato certamente tra i vostri mesi migliori. Ad ogni modo, adesso che sta per terminare si porterà dietro un po’ dei malumori che vi hanno accompagnato in queste giornate. A partire dall’inizio della prossima settimana, infatti, sarete molto più solari.

Sagittario. L’Oroscopo del 27 febbraio vi esorta a mantenere la calma per quanto riguarda i sentimenti. In questo periodo potrebbero nascere delle insolite discussioni dovute a questioni futili. I single, invece, potranno cimentarsi nella conoscenza di persone nuove. Sono favoriti gli incontri atipici.

Capricorno. Il mese di febbraio vi è servito a fare un po’ di chiarezza sulla vostra vita e sulle cose per cui, a vostro avviso, vale davvero la pena di lottare e combattere. In amore ci saranno delle novità molto interessanti, specie se siete single. Non lasciatevi bloccare dalle insicurezze.

Acquario. Oggi siete curiosi e lungimiranti. Questo vi porterà a buttare giù dei progetti per il futuro in modo minuzioso e dettagliato. In amore non amate sentirvi in bilico e preferite le relazioni stabili. Nel lavoro, se avete delle cose arretrate, entro la fine della settimana vi rimetterete in pari.

Pesci. Venere entra nel vostro segno e questa sarà una manna dal cielo per quanto riguarda i sentimenti. A partire da oggi, infatti, sono favorite le emozioni e i nuovi amori. Lasciatevi andare e trasportare da ciò che vi consiglierà il vostro cuore. Non lasciate che le paure ostacolino la vostra felicità.