Matilde Brandi, il dramma dopo il GF Vip: “Tra me e l’ex si è intromessa un’altra”

Matilde Brandi lasciato dal suo compagno dopo 18 anni

L’esperienza di Matilde Brandi all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 non è stata duratura, infatti è stata eliminata dal gioco dopo alcune settimane. Tuttavia, dopo la sua uscita dal loft di Cinecittà la ballerina il suo ritorno alla vita di tutti i gironi è stato particolarmente scioccante. Per quale ragione? Come più volte lei stessa ha confidato, l’ex gieffina stata lasciata dal suo compagno con un messaggio sul telefono in cui le ha detto di non essere più innamorata di lei.

Naturalmente quelle frasi hanno ferito particolarmente la soubrette romana. Nell’ultimi numero del magazine Nuovo è contenuta un’intervista alla donna dove è tornata a parlare del suo dramma. La giornalista ha approfittato della situazione per chiederle se il padre dei suoi figli possa avere un’altra donna. A quel punto la diretta interessata, senza giri di parole ha risposto così: “Si e mi dispiace che qualcuna abbia approfittato della mia assenza per intromettersi tra di noi in mia assenza…”.

Il suo ex ha un’altra donna?

Intervistata dal periodico diretto da Riccardo Signoretti, immediatamente dopo Matilde Brandi non ha fatto mistero di credere che è davvero dura da sopportare il fatto che il padre dei suoi figlio, adesso invece ha una nuova relazione sentimentale. “Non so se questo legame sia una cosa seria o un’attrazione passeggera, ma è dura da sopportare…”, ha asserito l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 con cui ha vissuto per ben 18 anni.

L’ex protagonista del Bagaglino, sempre alla rivista Nuovo ha voluto precisare di non aver mai tradito il suo ex compagno. “Sono sempre stata rispettosa verso le esigenze del mio compagno…”, ha asserito l’ex gieffina romana.

Matilde Brandi dichiara: “Ecco perché è finita la mia relazione con il mio ex compagno”

Prima di concludere l’intervista, la giornalista del settimanale Nuovo ha chiesto a Matilde Brandi se la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5 possa aver avuto influito sulla fine della sua relazione sentimentale col suo ex compagno. A quel punto, senza giri di parole la soubrette capitolina ha immediatamente risposto che in un certo senso la sua partecipazione al reality show di Canale 5 possa sicuramente aver influito.

Inoltre, la donna ha aggiungendo che spesso e volentieri i due in passato hanno avuto numerose crisi. “In un certo senso si, anche se il mio rapporto con Marco ha attraversato diversi momenti di crisi…”, ha concluso la showgirl.