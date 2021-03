Maria Teresa Ruta umilia la fidanzata di Amdeo Goria davanti a tutti: “Una delle tante” (VIDEO)

Maria Teresa Ruta tronca la presunta nuova fiamma di Amedeo Goria

Diversi giorni fa in un numero del magazine Novella 2000 è venuta fuori la nuova fiamma di Amedeo Goria. La ragazza ha rilasciato una lunga intervista confessando di provare un profondo sentimento verso l’ex marito di Maria Teresa Ruta. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 è stata ospite a Pomeriggio Cinque nella giornata di giovedì è ha avuto modo di confrontarsi con questa ragazza.

In quell’occasione la giornalista, con la la franchezza che la contraddistingue, non ha fatto mistero di avere delle perplessità sulla giovane. Infatti le ha detto: “Io non ti conosco per nulla…Per me sei una delle tante ragazze che ho conosciuto al fianco di Goria…”. Subito dopo, sempre nel salotto di Barbara D’Urso, l’ex gieffina ha fatto una richiesta ben precisa alla presunta fiamma del padre dei suoi due figli: “Se sei alla ricerca di popolarità non farlo sulla pelle del padre dei miei figli…”.

L’ex gieffina spera che l’ex marito trovi la donna giusta

Ospite a Pomeriggio Cinque, Maria Teresa Ruta ha detto anche di sperare che che l’ex marito Amedeo Goria trovi finalmente una persona che faccia per lui come è riuscita a fare lei al fianco del compagno Roberto.

“Non ho nulla contro questa ragazza…Barbara te lo dico…Spero vivamente che Amedeo possa trovare una quadra nella sua vita come è successo a me…”, ha asserito l’ex inquilina della casa del Grande Fratello Vip 5 nel salotto di Barbara D’Urso. In poche parole la giornalista non ha nulla contro questa giovane, ma anzi spera che finalmente possa essere quella giusta per il padre dei suoi due figli. Sarà davvero così?

Roberto Alessi riprende Maria Teresa Ruta a Pomeriggio Cinque

Le dichiarazioni di Maria Teresa Ruta a Pomeriggio Cinque hanno fatto storcere il naso al direttore del magazine Novella 2000. Roberto Alessi infatti, ospite anch’esso nel talk di Barbara D’Urso ha ritenuto che l’ex concorrente del Grane Fratello Vip 5 sia stata in qualche modo indelicata nei confronti della presunta nuova fiamma di Amedeo Goria.

“Non è carino che tu dica che è una delle tante…Ringrazia che il padre dei tuoi figli non viva nella solitudine…”, ha ribadito il noto giornalista. Ovviamente la diretta interessata non è rimasta a guardare e si è difesa immediatamente, affermando di essere stata semplicemente fraintesa.