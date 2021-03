Caterina Collovati contro Maria Monsè per il post piccante con la figlia 14enne: “Qualcuno fermi questa barbarie” (FOTO)

Maria Monsè posa in versione sexy con la figlia 14enne

Oltre a Selvaggia Lucarelli che tra l’altro si è scagliata contro Barbara D’Urso per aver mostrato certe immagini a Pomeriggi Cinque, anche Caterina Collovati è andata contro Maria Monsè. Il motivo? Tutto per il suo post su Instagram con la figlia 14enne. Nel dettaglio, si è sollevato un polverone di polemiche per la foto condivisa dall’ex ragazza di Non è la Rai in cui, con la primogenita, indossa un costume osé.

Tra le tantissime critiche che sono apparse sotto lo scatto in questione, anche quella della giornalista ed opinionista di Live Non è la D’Urso. “Qualcuno fermi questa barbarie”, ha scritto la moglie dell’ex calciatore Fulvio Collovati. (Continua dopo la foto)

Caterina Collovati sbotta contro l’ex ragazza di Non è la Rai

Quella Maria Monsè che posa in costume con la figlia 14enne Perla Maria è una foto che ha fatto arrabbiare tantissimi utenti web e anche fan della soubrette. Un coro di critiche per una scelta considerata scellerata da tanti internauti , al punto che Caterina Collovati ma anche la famosa blogger Selvaggia Lucarelli hanno espresso il loro parere negativo.

In una condivisione dal suo profilo Instagram, a fianco degli scatti condivisi dall’opinionista di Barbara D’Urso, la giornalista ha scritto: “Una madre che si espone mi suscita una sensazione sgradevole, ma se nell’esposizione coinvolge anche la figlia minorenne, ancora innocente, mi domando a che punto di squallore siamo arrivati. E se a tutto ciò partecipa anche un padre il disagio che si prova è sconcertante.. Qualcuno fermi questa barbarie”.

La rabbia di Selvaggia Lucarelli su Monsè e D’Urso

Come accennato poco fa, nella querelle ha espresso il suo giudizio anche Selvaggia Lucarelli, che si è scagliata pubblicamente contro Barbara D’Urso, che invita spesso Maria Monsè nelle sue trasmissioni televisive. La soubrette è da tempo una delle opinioniste della conduttrice napoletana.

La giurata di Ballando con le Stelle ha ricondiviso lo scatto della Monsè nelle sue Stories Instagram e ha detto piuttosto indignata: “Qualcuno dovrebbe fermare questa donna. Anziché invitarla in tv con la figlia 14enne che non ha colpe. Capito Barbara D’Urso?”. Arriverà la replica da parte delle dirette interessate?