Dayane Mello brutto gesto verso i fan, che s’infuriano, lei: “Sto soffrendo tanto, capitemi” (FOTO)

In queste ore, i fan di Dayane Mello hanno sbottato contro di lei a causa di un brutto gesto fatto dalla modella nei loro confronti. Nel dettaglio, l’ex gieffina ha dichiarato che avrebbe fatto una diretta con i suoi follower ma, all’ultimo momento, senza dare un preavviso, ha dato buca a tutti.

Molte persone, dunque, si sono adirate con lei per la mancanza di serietà, al punto da accusarla di essere profondamente scorretta. Lei, allora, è intervenuta per spiegare i motivi che l’hanno spinta a comportarsi in quel modo.

Il brutto gesto di Dayane verso i fan

Dayane Mello è finita al centro di una bufera mediatica per aver dato buca ai suoi fan. La donna deve moltissimo a tutte le persone che l’hanno seguita e votata durante la sua esperienza in casa. Sia in Italia, sia in Brasile ci sono state moltissime persone che hanno fatto il tifo per lei. Per tale ragione, vedere che la modella snobba in modo palese i suoi sostenitori è una cosa che molti utenti non tollerano affatto. Nelle ore precedenti, la dama avrebbe dovuto dare luogo ad una diretta con i suoi followers.

All’ultimo momento, però, non si è presentata sollevando un bel po’ di polemiche. Alcuni utenti, infatti, l’hanno accusata di essersi comportata in modo scorretto in quanto non è questo l’atteggiamento da assumere con i fan. La Mello, però, senza troppi peli sulla lingua, ha risposto a tono ed ha chiarito il suo punto di vista. Nel dettaglio, ha specificato che se non ha fatto la diretta è perché non sta bene.

Lo sfogo della Mello

Nel corso di un botta e risposta con i fan, Dayane Mello ha tirato in ballo il difficile momento che sta vivendo a causa della perdita di suo fratello. In questo momento, sia lei sia la sua famiglia, stanno soffrendo moltissimo. Per questo motivo, lei sarà un po’ assente dal mondo dei social in quanto ha bisogno di trascorrere quanto più tempo possibile con i suoi cari. La modella ha dichiarato di fare una fatica enorme nel cercare di essere presente sui social.

Il suo unico desiderio, al momento, è quello di recuperare il tempo perso con sua figlia, con suo padre e i suoi fratelli. Dayane è sembrata anche piuttosto irritata dal polverone sollevato da alcuni utenti, in quanto ha ribadito che gli altri dovrebbero comprenderla considerando ciò che sta vivendo.