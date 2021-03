Pierpaolo Pretelli smetisce Elisabetta Gregoraci: “Non era a senso unico, anche lei…”

Pierpaolo Pretelli ospite a Live Non è la D’Urso

E’ trascorsa poco più di una settimana da quando Pierpaolo Pretelli e gli altri finalisti del Grande Fratello Vip 5 sono usciti dalla casa di Cinecittà. Di conseguenza, prima o poi sarebbe accaduto che durante le sue ospitate televisive o interviste per la carta stampata qualcuno gli avrebbe chiesto del suo rapporto speciale con Elisabetta Gregoraci.

Ad esempio, a Live Non è la D’Urso la giornalista Patrizia Groppelli ha attaccato l’ex Velino di Striscia la Notizia dicendo che la soubrette calabrese non l’ha mai voluto veramente. Ovviamente il 30enne lucano non è rimasto a guardare mettendo dei puntini sulle ‘i’ ed ha fatto delle precisazioni sull’amicizia con la 41enne.

Il 30enne lucano fa delle precisazioni sul suo rapporto con la Gregoraci

Domenica sera, dopo l’ospitata della sua amata Giulia Salemi, anche Pierpaolo Pretelli ha accettato di sfidare le cinque sfere luminose di Live Non è la D’Urso. In quell’occasione il secondo classificato del Grande Fratello Vip 5 ha fatto delle precisazioni sulla sua amicizia speciale con l’ex moglie di Flavio Briatore.

“Elisabetta Gregoraci non mi voleva perché è una madre di famiglia? Questo è da vedere, quello è un capitolo molto vasto. Non è che io sono idiota e vado avanti in un rapporto che non esiste. Poi che lei non abbia voluto andare oltre nella casa è un altro paio di maniche. Sono stato nel mio e non ho forzato niente. Come devo essere giudicato o catalogato? In nessun modo, non voglio nulla e non devo dare spiegazioni di quello che ho vissuto”, ha tuonato il 30enne lucano.

La reazione dei sostenitori di Elisabetta Gregoraci

Ma non è finita qui. Sempre a Live Non è la D’Urso, Pierpaolo Pretelli ha detto che quello che è successo con Elisabetta Gregoraci e poi con Giulia Salemi è molto semplice, uno può conoscere una persona, può non andare bene e allora ne frequenti un’altra.

“La verità è che nella casa ho preso una cotta per una persona, che poi ufficialmente non è stata ricambiata, però sotto io sapevo che c’era anche dall’altra parte qualcosa. Però ho rispettato. Non ha voluto continuate? Ok. Io ad oggi sono felicemente innamorato”, ha asserito l’ex Velino di Striscia la Notizia. Resta il fatto che le sua dichiarazioni hanno fatto storcere il naso della soubrette calabrese.