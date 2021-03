Isola dei Famosi, Daniela Martani la prima vegana: ecco cosa mangerà al posto del pesce (FOTO)

Daniela Martani a L’Isola dei Famosi 2021

Dopo una settimana di stop, nel lunedì sera di Canale 5 ci sarà un altro reality show. Stiamo parlando de L’Isola dei Famosi 2021 tornerà il 15 marzo alla guida di Ilary Blasi. In queste prime 14 edizioni in Honduras o in altri luoghi del sudamericani sono sbarcati più di un centinaio di concorrenti.

Ovviamente non ricordiamo tutti i naufraghi, ma la cosa certa è che sia nelle stagioni in Rai che in quelle Mediaset non c’era nessun vegano. Come tutti ben sanno coloro che hanno fatto questa scelta hanno abolito dalla loro dieta la carne, il pesce, uova, formaggio e tutti i loro derivati. Di conseguenza un’esperienza del genere potrebbe essere difficoltosa per chiunque. Ma andiamo a vedere cosa farà l’unica vegana del gruppo una volta raggiunta l’isola.

Nella prima settimana si mangia solo cocco e pesce crudo

Chi conosce la storia de L’Isola dei Famosi sa perfettamente che nella prima settimana tutti i naufraghi dovranno arrangiarsi a mangiare cocco oppure pesce crudo. Il motivo? L’assenza del fuoco che dovranno conquistarselo.

Appena lo avranno a disposizione potranno cucinarsi il riso e ovviamente i pesci. Considerando che l’ex gieffina Daniela Martani è da anni vegana convinta e non consuma pesce, significa che in Honduras fino a quando resisterà si ciberà solamente di cocco, e non è il massimo.

Daniela Martani spiega perché ha accettato di fare L’Isola dei Famosi

A chiedersi come resisterà Daniela Martani a L’Isola dei Famosi 15 sono stati anche un po’ di suoi seguaci su Instagram. Infatti, quest’ultimi le hanno chiesto come farà a mangiare solo cocco in attesa del riso. Ma l’ex concorrente del Grande Fratello sembra essere molto rilassata sulla vicenda.

Infatti, in una recente intervista al magazine Tv Sorrisi e Canzoni, la donna ha detto: “Perché partecipo? Ho bisogno di ritrovare l’equilibrio con me stessa attraverso il contatto con la natura. Fra le mie abilità di certo pescare no, perché sono vegana, sarò una bravissima raccoglitrice di cocchi e frutta. La mia più grande paura è la convivenza. Sono selettiva e dovrò mettere alla prova la mia capacità di adattamento”. Ecco i botta e risposta tra l’ex hostess dell’Alitalia e i suoi follower di Instagram: