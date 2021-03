Stefania Orlando, intervista: retroscena su Amici e duro attacco ad Andrea Roncato (VIDEO)

Stefania Orlando si è lasciata andare nel corso di un’intervista con i giornalisti di Casa Chi. La terza classificata di questa quinta edizione del GF Vip ha affrontato svariati argomenti che riguardano, soprattutto, il suo futuro una volta uscita dalla casa.

L’ex conduttrice Rai ha parlato in modo piuttosto pungente approfondendo sia questioni attinenti la sua sfera privata sia professionale. Tra le sue considerazioni non sono mancati degli attacchi all’ex marito Andrea Roncato.

Il futuro professionale di Stefania Orlando

Nel corso di una recente intervista a Casa Chi, online a partire dal 10 marzo, Stefania Orlando ha rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti sulla sua carriera. I giornalisti le hanno domandato se fossero vere le indiscrezioni secondo le quali potrebbe entrare a far parte dell’entourage di Maria De Filippi. Da giorni, infatti, si vocifera di una sua ipotetica partecipazione in qualità di opinionista del talent show di Canale 5. In merito a questo argomento, però, Stefania è stata abbastanza vaga ed ha detto che bisogna attendere per capire cosa accadrà.

Restando sempre in tema lavoro, la donna non ha potuto fare a meno di lanciare qualche stoccata ad alcune sue colleghe. Nello specifico, ha detto che nella sua carriera le è successo svariate volte si essere surclassata da persone che, probabilmente, avevano dei “santi in Paradiso”. Giunta a questo punto della sua vita professionale, la donna ha anche smesso di domandarsi il perché.

L’attacco ad Andrea Roncato durante l’intervista

Malgrado i giornalisti le avessero chiesto di essere più esplicita, la donna non ha potuto fare i nomi delle persone tirate in causa. Decisamente più diretto, invece, è stato l’attacco che Stefania Orlando ha fatto ad Andrea Roncato durante l’intervista. La donna, infatti, ha detto di non averlo ancora sentito e, in tutta onestà, ha ammesso di non averne alcuna voglia. La conduttrice è rimasta molto delusa da come il suo ex abbia gestito tutta la situazione inerente il loro matrimonio.

Per tale ragione, anche se in un primo momento aveva detto che sarebbe stata disposta a dare luogo ad un chiarimento. Adesso ha palesato il suo cambio di opinione. Inoltre, Stefania ha detto che dopo la sua ospitata a Live non è la D’Urso è venuta a conoscenza di alcune dichiarazioni poco carine rilasciate da Andrea, pertanto, il capitolo risulta essere inesorabilmente chiuso.