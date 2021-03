Elisabetta Gregoraci delusa da Pierpaolo Pretelli: “Che pagliacciata”

Elisabetta Gregoraci contro Pierpaolo Pretelli

Giovedì scorso è andata in onda una nuova puntata di Casa Chi e l’ospite era Pierpaolo Pretelli, reduce del secondo posto al Grande Fratello Vip 5. L’ex Velino di Striscia la Notizia è tornato a parlare in merito ai suoi approcci amorosi all’interno del reality show di Canale 5. Il 30enne lucano dopo aver ammesso di non aver mai provato amore nei confronti di Elisabetta Gregoraci, ha confessato che la 41enne calabrese aveva qualcuno al di fuori del loft di Cinecittà.

Tuttavia, dopo le affermazioni fatte da Pretelli, il popolo del web si è scatenato contro di lui al punto di avvertire la conduttrice di Battiti Live delle parole pronunciate dal suo ex amico speciale. La donna, delusa dalle parole di quest’ultimo ha replicato così: “Se fosse stato vero, non avrei avuto nessun problema nel dirlo. Che pagliacciata”.

La soubrette calabrese delusa dal lucano

Pierpaolo Pretelli ha sempre ammesso di aver sempre sospettato che Elisabetta Gregoraci avesse un uomo all’esterno della casa del Grande Fratello Vip 5. In più ha fatto sapere di averne avuto la conferma una volta terminato il reality show di Canale 5.

L’ex Velino di Striscia la Notizia in più ha detto anche che Elisabetta ha sempre ricambiato il suo interesse, anche se lei ha sempre detto di no. La dimostrazione, stando alle parole del lucano, sono alcuni messaggi in codice, scritti sulle mani, che la 41enne calabrese gli avrebbe comunicato mentre si trovavano insieme al GF Vip 5.

Venuta a conoscenza delle ultime dichiarazioni di Pierpaolo, l’ex moglie di Flavio Briatore ha replicato sul suo account Instagram. La donna ha chiarito dicendo che le cose private che ha rivelato al suo ex amico speciale riguardavano il figlio Nathan Falco e non un altro uomo. In più, l’ex gieffina, sul fatto che avrebbe un uomo fuori ha detto: “Se lo dice lui? Io penserei alla sua vita privata che alla mia ci penso io”.

Il chiarimento di Elisabetta Gregoraci

Ospite a Casa Chi, Pierpaolo Pretelli ha parlato anche della sua relazione sentimentale con Giulia Salemi. L’ex Velino di Striscia la Notizia ha confessato di essere abbastanza preso e innamorato della modella italo-persiana, archiviando totalmente le voci su un presunto flirt con Elisabetta Gregoraci o la sua ex compagna Ariadna Romero. Nel frattempo, la soubrette calabrese ha confermato di essere ancora single, facendo questo chiarimento: “Il giorno che arriverà un uomo sarò la prima ad urlarlo”.