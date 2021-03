Uomini e Donne, anticipazioni del 17 marzo: Gemma di nuovo da sola, Massimiliano si apre con Vanessa

Terzo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua la programmazione di Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Ieri pomeriggio il pubblico di Canale 5 ha assistito alla sfilata delle dame del Trono over con Gemma Galgani protagonista assoluta. Ovviamente non sono mancate le liti con la sua acerrima nemica Tina Cipollari.

Cosa accadrà nella prossima puntata di mercoledì 17 marzo 2021? Gli spoiler forniti dal noto portale da Il Vicolo delle News, rivelano che la dama torinese del parterre senior chiuderà con Cataldo e lui lascerà lo studio. Per quale motivo? Per scoprirlo continuate a leggere le anticipazioni.

Trono over: Cataldo lascia Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne in onda oggi pomeriggio, rivelano anche che Gemma Galgani la sera precedente è uscita con Cataldo. La 71enne piemontese in trasmissione dirà che ci sono stati dei momenti di forte imbarazzo, dunque deciderà di voler chiudere la conoscenza. Il cavaliere negherà dicendo di essersi trovato bene e che sarebbe disposto anche ad uscire con lei dal Trono over.

A quel punto prenderà la parola Maurizio il poeta che incolperà la torinese di questo imbarazzo a causa del suo modo di porsi in determinate circostanze. Quindi, Cataldo chiederà di restare nel programma di Maria De Filippi ma Gianni Sperti lo attaccherà dicendo di voler corteggiare la Galgani solo per ottenere visibilità. Di conseguenza, l’uomo dirà di essere disposto a rimanere nel caso lei in futuro cambiasse idea, lei negherà che questo sia possibile e quindi Cataldo lascerà definitivamente lo studio.

Trono classico: Massimiliano si apre con Vanessa

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, svelano anche che si parlerà di Massimiliano. In studio entrerà Vanessa con cui è uscito in esterna in cui hanno cucinato e pranzato insieme. In trasmissione la corteggiatrice si risentirà del fatto che la scorsa volta non l’aveva portata in esterna preferendo Eugenia.

Subito dopo si confiderà riguardo una malattia di sua madre. In studio lui si dice molto felice del fatto che lei si stia aprendo, che sta molto bene con lei e che si sente in un certo senso responsabile nel farla stare bene. Cosa accadrà dopo?