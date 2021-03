Isola Dei Famosi, brutta disavventura per Fariba Tehrani: “Ho paura, sto tremando per me vuole pungere” (VIDEO)

Disavventura per Fariba Tehrani a L’Isola dei Famosi 15

Come era prevedibile, i naufraghi della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi stanno facendo i primi pericolosi incontri nella natura selvaggia per in Honduras. In particolare per Fariba Tehrani, la madre dell’influencer italo-persiana Giulia Salemi.

La donna infatti, si sarebbe resa protagonista di un incontro abbastanza spiacevole e nello stesso tempo fastidioso che l’ha spaventata parecchio. Di cosa si tratta? Ora vi raccontiamo nel dettaglio cosa è accaduto nei primi giorni di messa in onda al reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.

Un serpente spaventa la madre di Giulia Salemi

Chi ha seguito i primi giorni di messa in onda de L’Isola dei Famosi 2021, Fariba Tehrani si trova a Parasite Island insieme al compagno d’avventura Ubaldo Lanzi. A quanto pare recentemente la madre di Giulia Salemi si sarebbe imbattuta in un serpente e questo incontro l’avrebbe spaventata parecchio.

Terrorizzata per quello il rettile che strisciava a pochi passi da lei, la naufraga avrebbe iniziato a dire al suo compagno di avventura che non ce la poteva fare. Per questo motivo la persiana gli ha espressamente chiesto di cacciare via il serpente: “Ho paura. Non dormo stanotte. Guardatemi, sto tremando. Secondo me vuole pungere. Puoi assicurarti che se ne vada lontano?”. (Continua dopo il video)

ubaldo chiede al serpente di andarsene per favore perché fariba ha paura sto schiattando io li amo questi due pic.twitter.com/4UN7dckrCh — 𝗅 𝖾 𝗇 𝖽 𝗈 𝗋 𝗆 𝗂 𝗇 (@liamscare) March 17, 2021

Ubaldo Lanzi chiede al serpente di andare via

A quel punto, il povero Ubaldo Lanzi, in modo molto simpatico e per cercare di calmare la compagna d’avventura, ha chiesto gentilmente al serpente di allontanarsi da lì: “Te ne vai lontano per favore?”. Per chi non lo sapesse quest’ultimo e Fariba Tehrani al momento non fanno parte di nessuno dei due gruppi dell’Isola dei Famosi 15 che ha preso il via lo scorso lunedì su Canale 5.

Stando a Ilary Blasi, loro due sono solo un esperimento del reality show Mediaset che consiste nel prendere due concorrenti apparentemente poco inclini a vivere in un contesto del genere e renderli dei naufraghi. La madre di Giulia Salemi e il cromatologo si trovano a Paradise Island e sono sotto la supervisione del campione judoka Marco Maddaloni che ha vinto L’Isola nel 2019.