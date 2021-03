Pierpaolo Pretelli rimproverato da Barbara D’Urso: “Perché non presenti Giulia a tua mamma?”

Pierpaolo Pretelli ospite a Live Non è la D’Urso

Domenica sera nella penultima puntata stagionale di Live Non è la D’Urso Pierpaolo Pretelli ha deciso di accettare l’invito della padrona di casa. Il secondo classificato della quinta edizione del Grande Fratello Vip 5 ha avuto modo di parlare delle novità legate alla sua storia d’amore con Giulia Salem.

Inoltre, il 30enne lucano ha detto la sua sulle critiche che vennero mosse dalla sua famiglia nei confronti di questa nuova relazione sentimentale nata con la modella italo-persiana. A tal proposito, l’ex Velino di Striscia la Notizia è stato rimproverato, ovviamente con ironia, da Barbara D’Urso per non aver ancora presentato la sua fidanzata alla famiglia.

L’ex gieffino non ha ancora presentato Giulia ai suoi familiari

Domenica sera, Carmelita a Live Non è la D’Urso ha provato in tutti i modi ad indagare su cosa sia accaduto una volta che le luci della casa del Grande Fratello vip 5 si sono spente. Infatti, la conduttrice napoletana ha chiesto a Pierpaolo Pretelli se per caso avesse avuto modo di far conoscere Giulia Salemi ai suoi genitori. “Ancora no”, ha ammesso il 30enne lucano, sottolineando il fatto che in questo periodo si stanno vivendo e conoscendo meglio a vicenda e poi lui è a Roma e lei a Milano per lavoro.

A quel punto la padrona di casa non si è arresa. Anzi, ha rincarato la dose chiedendo all’ex Velino dii Striscia la Notizia se almeno avesse avuto modo di fare una videochiamata con la madre per presentarle la donna che ama. Anche in questo caso il fratello maggiore di Giulio, che tra l’altro era in studio con la fidanzata incinta, ha risposto in maniera negativa.

Barbara D’Urso riprende Pierpaolo Pretelli a Live

Dopo un ennesimo no, Barbara D’Urso a Live ha detto: “Cioè non hai fatto nemmeno una videochiamata a mamma per presentarle Giulia?”. Subito dopo la professionista partenopea ha chiesto di essere inquadrata dal regista Fusi per fare un appello a Giulia Salemi. “Giulietta digli: bello perché non facciamo una bella videochiamata col cuore a mammina?”, ha affermato Lady Cologno mentre Pierpaolo Pretelli diceva che avrebbe seguito alla lettera il suo consiglio.

Lo scopo dell’ex gieffino è quello di far conoscere la sua nuova fiamma ai suoi genitori ma lontano dalle telecamere. Durante l’ospitata nel talk domenicale di Canale 5, inoltre, l’ex Velino di Striscia la Notizia ha avuto modo di riabbracciare il fratello Giulio. Con lui la sua fidanzata 19enne che è incinta di quattro mesi. .