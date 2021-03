DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 29 marzo: Sanem stravolta per aver perso la collana

Primo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Inizia una nuova settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno. Mediaset nelle ultime ore ha fatto un nuovo cambio di programma. Purtroppo non è più previsto l’episodio pomeridiano previsto per sabato 27 marzo 2021. Ma cosa accadrà lunedì prossimo?

Gli spoiler dicono che Can si impossesserà della collana di Sanem e quest’ultima al suo risveglio sarà parecchio preoccupata. Nel frattempo tutti i soci della Friki Harika dovranno trovare un nome ai prodotti della Aydin per dar vita ad un nuovo spot pubblicitario. In tutto questo la scrittrice non avrà testa perché preoccupata per il gioiello.

Can sottrae la collana a Sanem

Le anticipazioni di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda lunedì 29 marzo 2021, rivelano che al termine del party di inaugurazione della nuova Fikri Harika tutti torneranno a casa. Sanem invece, si addormenterà su un’amaca. Can non appena si avvicinerà alla Aydimi si accorgerà immediatamente di un dettaglio, ossia che in una catenina che porta al collo c’è l’anello di fidanzamento.

Un prezioso che il fotografo le aveva donato un anno prima. A quel punto il Divit, contento per la scoperta fatta, deciderà di portare via con sé il gioiello della sua ex fidanzata. Per quale motivo? La giovane scrittrice, al suo risveglio rimarrà stravolta quando scoprirà che la sua collana è sparita nel nulla.

Sanem preoccupata di aver perso il prezioso

Gli spoiler di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano anche che Can avrà un compito importante insieme a tutti gli altri soci della Friki Harika. Il fotografo agirà dopo essersi divertito a vedere la Aydin particolarmente disperata e correre per la tenuta alla ricerca del dono del Divit. Nello specifico, Deren, Muzzaffer, CeyCey, Deniz, Can e Sanem dovranno decidere in fretta e in furia il nome delle creme dovranno impostare lo spot pubblicitario.

In tutto questo però, la sorella di Leyla sarà particolarmente amareggiata per non aver ancora trovato la collana. Di conseguenza, la ragazza finirà per influenzare in maniera negativa tutti i suoi collaboratori. In pratica, la scrittrice continuerà a lamentarsi nel momento meno opportuno. A quel punto tutti gli amici di Samen, non potranno contare sul supporto di Sanem poiché lei avrà la testa altrove.