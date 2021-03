Rosalinda Cannavò replica alle critiche di Dayane Mello: “Lei è influenzata da qualcuno” (VIDEO)

Rosalinda Cannavò replica a Dayane Mello

Domenica scorsa, ospite a Live Non è la D’Urso Dayane Mello ha manifestato una serie di dubbi sulla relazione sentimentale tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Una storia ce è nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. La modella sudamericana ha anche asserito che la sua ex amica speciale le avrebbe succhiato tutte le energie e avrebbe “sfruttato” il suo percorso nel reality show di Canale 5.

Una settimana dopo, ospite a Domenica Live la 28enne messinese ha risposto alla brasiliana, mettendo anche in dubbio che certe frecciatine velenose che le ha lanciato ultimamente. Ma andiamo a vedere cosa ha dichiarato la siciliana.

Le dichiarazioni della 28enne a Domenica Live

Ospite nella nuova puntata di Domenica Live, Rosalinda Cannavò ha voluto replicare agli attacchi ricevuti la settimana prima dall’ex compagna d’avventura Dayane Mello. “Barbara io sorrido perché non posso fare altro che questo. Prima ci rimanevo male ed ero delusa, perché io a lei ho voluto molto bene”, ha detto la 28enne.

Quest’ultima, inoltre, ha sempre cercato di portare il massimo rispetto alla loro amicizia, perché per lei si trattava di amicizia. “Fuori contavano le dimostrazioni e lei onestamente… Io ho fatto tanti passi nei suoi confronti, sono sempre stata io a farli nonostante lei ha detto cose pesanti su di me e sulla mia relazione. Che poi lei non sa nulla, perché non ci vive. Ad oggi devo difendere la persona che sono, ma non ho niente da dimostrare a lei”, ha affermato l’ex gieffina.

Per Rosalinda la modella brasiliana è influenzata da qualcuno

Nel corso della lunga intervista a Domenica Live di Barbara D’Urso, l’ex gieffina Rosalinda Cannavò ha detto anche che Dayane è una contraddizione continua. Lei apprezza molto il fatto che la considera una brava ragazza, però le ha anche fatto delle accuse molto pesanti. “Speravo mi avesse davvero capita. Eravamo unitissime dentro il GFVip. In questo modo lei mi sta dimostrando che era solo lavoro e non c’era affetto con me. Ha detto che ho cavalcato il mio percorso, ma potrei dire che lei ha fatto lo stesso con me. Anche io potevo essere un personaggio forte e ho tirato fuori tanta roba”, ha ribadito la 28enne siciliana.

Secondo quest’ultima la modella brasiliana è influenzata da qualcuno: “Penso che lei adesso sia influenzata da qualcuno. Dice delle frasi contro di me molto forti che potrebbero dire altri. Forse non sono sue frasi specifiche. Ha detto che molti ex gieffini mi odiano, è strano perché io ho rapporti splendidi con tanti”.