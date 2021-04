Uomini e Donne nel caos per le segnalazioni su Sophie, parla la Mennoia: “Dispiaciutissima, vorrei sbattere la testa al muro”

Queste sono ore davvero difficili per Uomini e Donne, programma finito nel caos a seguito delle innumerevoli segnalazioni contro Sophie Codegoni. Sul web stanno circolando dei video compromettenti sulla ragazza da cui si evincerebbe che, durante il suo percorso nel talk show, avrebbe preso in giro tutto.

Nello specifico, la Codegoni pare fosse fidanzata con un tizio durante la sua esperienza nel programma. Le news a riguarda sono davvero moltissime che è stato necessario un intervento da parte della caporedattrice della trasmissione, Raffaella Mennoia.

Raffaella Mennoia sulle segnalazioni su Sophie

In queste ore, Raffaella Mennoia è stata costretta ad intervenire in merito alle segnalazioni su Sophie, la quale pare fosse fidanzata durante la sua esperienza a Uomini e Donne. Tutto lo staff del programma si era legato moltissimo a lei, specie la padrona di casa che si era sempre mostrata molto materna. Pertanto, nel caso in cui le voci che stanno circolando dovessero essere confermate, sarebbe una vera delusione per tutti.

La più desolata per questa vicenda è la caporedattrice. Attraverso delle Instagram Stories, infatti, la donna è venuta a conoscenza di tutti i pettegolezzi che stanno circolando su Sophie. Considerando che ci sono anche dei vide come prova delle accuse, la protagonista non ha potuto fare a meno di spiegare il suo pensiero. Raffaella ha detto che al più presto si metterà in contatto con i diretti interessati per cercare di venire a capo della vicenda. Nel caso in cui tutto si rivelasse vero, sarebbe una delusione estrema per lei. (Continua dopo la foto)

L’ex tronista di Uomini e Donne interviene, ma non convince

La protagonista dello sfogo, inoltre, è apparsa alquanto provata, al punto da dire di voler sbattere la testa contro il muro. Tale gesto, probabilmente, sarebbe scaturito dal pentimento per aver dato fiducia ad una ragazza che, invece, potrebbe aver preso in giro tutti. Nel frattempo, L’ex tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni, è intervenuta sui social per chiarire le segnalazioni sul suo conto.

La ragazza, chiaramente, ha smentito le insinuazioni, specie il rumor secondo cui potrebbe avere un flirt con Gianluca De Matteis. Ad ogni modo, la ragazza non è stata molto convincente nelle sue motivazioni, sta di fatto che ha detto di essere solo spiazzata per tutto quello che è trapelato sul web. Moltissimi utenti, infatti, non credono affatto alla sua versione dei fatti.