Gianni Sperti rifatto? “Ho fatto il minimo indispensabile, molto sono convinti che…” (FOTO)

Gianni Sperti rifatto in viso?

Chi conosce Gianni Sperti sa perfettamente che prima di approdare a Uomini e Donne con il ruolo di opinionista ha lavorato come ballerino a Buona Domenica, dove ha poi conosciuto l’ex moglie Paola Barale. Dopo circa vent’anni fa parte del cast del dating show di Maria De Filippi al fianco della collega Tina Cipollari.

In questo lungo arco di tempo il professionista pugliese ha cambiato aspettato, circostanza che è stata notata dai suoi fan, ma anche dai telespettatori del programma di Canale 5. Ma Sperti si è rifatto qualcosa nel viso? La risposta è sì e ad ammetterlo è stato proprio l’opinionista attraverso il suo account Instagram.

L’opinionista di Uomini e Donne su Instagram

Chi ha Instagram sa perfettamente che c’è una funzione nella quale i follower possono fare delle domande ai propri beniamini. Nella serata di martedì un seguace ha chiesto all’opinionista di Uomini e Donne se per caso abbia fatto qualche ritocchino estetico al viso.

A quel punto il diretto interessato, senza alcun problema ha replicato in questo modo: “Se mi sono rifatto qualcosa in viso? Qualcosa sì ma il minimo indispensabile, nonostante molti siano convinti che abbia ritoccato tutto il viso”. Una rivelazione che tuttavia non di certo non ha lasciato a bocca aperta tutto il popolo del web, dato che già un anno prima l’ex ballerino aveva parlato di piccoli ritocchi facciali. (Continua dopo il post)

La precedente dichiarazione di Gianni Sperti

L’anno scorso Gianni Sperti aveva rilasciato un’intervista dove aveva parlato della chirurgia estetica. In quell’occasione l’opinionista di Uomini e Donne aveva detto che lui è favorevole alla chirurgia estetica, e sa che a questa affermazione pioveranno valanghe di giudizi gratuiti che sono ormai abituato a leggere.

“Anche io ho fatto dei piccoli ritocchi, nonostante tutti pensino che sia dal chirurgo estetico trecentosessantacinque giorni l’anno. Sono una persona a cui piace cambiare molto spesso, per cui non posso che essere d’accordo con la sua decisione di rinnovarsi e faccio i miei complimenti al professor Gasparotti e alla sua equipe per l’intervento migliorativo e non esagerato che hanno fatto. Gemma sta proprio bene”, ha fatto sapere l’ex marito di Paola Barale.