Valeria Marini intossica i suoi compagni a Supervivientes con delle uova: scatta il panico (FOTO)

Valeria Marina regina di Supervivientes

E’ trascorsa solo una settimana dall’avvio di Supervivientes, la versione iberica della nostra Isola dei Famosi. Oltre all’ex gieffino Gianmarco Onestini in Honduras è presente anche Valeria Marini che già in pochi giorni si sta facendo valere nel gruppo.

Avendo partecipato a numerosi reality show, la soubrette sarda durante la prima prova ricompensa ha spinto il suo gruppo ad comprare delle uova. Nello specifico, i concorrenti del programma spagnolo avevano a disposizione un budget per acquistare alcuni oggetti utili per la loro sopravvivenza. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto di recente.

La soubrette intossica le compagne d’avventura con delle uova marce

Ascoltando il consiglio di Valeria Marini, i sei naufraghi vincitori di Supervivientes hanno deciso di compare otto uova, un bel bottino visto che non mangiano da diversi giorni. Ma ad un certo punto i concorrenti della versione iberica de L’Isola dei Famosi si sono ritrovati davanti al problema visto che non hanno ancora acceso il fuoco: come cucinare le uova?

Dopo tre senza mangiare nulla di cotto, la soubrette sarda ha così convinto un paio di naufraghe a mangiare un uovo crudo con lei. Detto fatto, ma qualche minuto dopo tutte e tre hanno avvertito un forte mal di stomaco ed hanno pure vomitato. Di conseguenza, il resto del gruppo è stato costretto a buttare via le restanti uova che sicuramente erano andate a male per il forte caldo.

Valeria Marini attaccata dalle meduse durante la ricerca di granchi

Sul portale di Telecinco, ovvero Canale 5 in versione iberica, si legge: “No lo hemos visto, pero se ha contado, que Valeria tuvo problemas estomacales las siguientes horas a su ingesta del huevo y, a consecuencia de lo sucedido, tiraron los demás”.

A quel punto, per rimediare al danno causato alle altre naufraghe di Supervivientes, Valeria Marini ha deciso di andare a cercare dei granchi sugli scogli. Una nobile iniziativa che le ha causato un altro problema. Nello specifico, appena si è buttata in mare la soubrette sarda è stata attaccata dalle meduse causandole molto prurito e dolore. Ecco le foto in questione che immediatamente hanno fatto il giro del web e dei social network: