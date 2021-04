“Mario Balotelli e Dayane Mello sono tornati insieme”: lo scoop lanciato da Signorini

Mario Balotelli e Dayane Mello sarebbero tornati insieme: il rumor

A quanto pare, sarebbe di nuovo amore tra Mario Balotelli e Dayane Mello. Una notizia che ha lasciato senza parole tutti i sostenitori della modella brasiliana e del noto calciatore. Ovviamente, per il momento i diretti interessati non hanno confermato né smentito l’indiscrezione che circola su di loro.

Tuttavia, da settimane si parla di un possibile riavvicinamento tra l’ex gieffina e lo sportivo, che si sono amati alcuni anni fa. A quanto pare galeotto è stata la quinta edizione del Grande Fratello Vip, che ha visto protagonisti la sudamericana ed Enock Barwuah, il fratello dell’ex giocatore dell’Inter.

Galeotto sarebbe stato il Grande Fratello vip 5

Chi ha seguito sin dall’inizio il Grande Fratello Vip 5 sa perfettamente che Mario Balotelli è entrato più volte nella casa più spiata d’Italia per parlare con il fratello Enock Barwuah, e proprio in quell’occasione il calciatore si è lasciato sfuggire delle affermazioni considerate sessiste dal pubblico. Nello specifico, Signorini aveva chiesto alla gieffina: “Ti fa piacere avere Balotelli in casa?”. Di fronte alla sua risposta affermativa, il padrone di casa aveva provocato il calciatore così: “Mario, Dayane ti vorrebbe lì dentro”. Lui senza pensarci due volte, aveva replicato: “Mi vuole lì dentro poi dice ‘Basta, fa male“.

E proprio quelle ospitate nel loft di Cinecittà avrebbero così riesploso quel sentimento sopito da tempo. A dire il vero la modella brasiliana durante il suo percorso nel reality show di Canale 5 ha più volte ammesso agli altri compagni d’avventura di non aver mai dimenticato l’attuale attaccante del Monza. Quindi, una volta terminata la trasmissione condotta da Alfonso Signorini, lo sportivo sarebbe tornato insieme all’ex compagna di Stefano Sala.

Lo scoop di Chi, il periodico diretto da Alfonso Signorini

Ma è vera questa notizia che nelle ultime ore circola con insistenza sul web e non solo? A renderla nota è stata la rivista della Mondadori, ovvero Chi diretta proprio da Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip 5.

Sul magazine in questione si legge: “Oggi si sono ritrovati e hanno ricominciato da capo una storia d’amore lontano dai flash e dalle telecamere. Il calciatore questa volta ha intenzioni serie”. A questo punto non rimane che attendere le risposte negative o positive da parte dei diretti interessati.