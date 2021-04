Tina Cipollari “torna” a Uomini e Donne e svela i motivi della sua assenza: “Sto facendo delle indagini” (VIDEO)

Nella puntata del 15 aprile 2021, finalmente, Tina Cipollari è “tornata” a Uomini e Donne, seppur attraverso un collegamento webcam. Quando Maria De Filippi le ha dato la parola le ha chiesto di spiegare i motivi della sua assenza, tanto discussa in questo periodo.

Il popolo del web si era particolarmente adirato a causa dell’assenza di spiegazioni da parte dei protagonisti del talk show. Ad ogni modo, l’attesa è finita, Tina sta bene ed ha avuto un motivo ben preciso per assentarsi dal programma. Ecco quale.

Tina Cipollari svela il motivo della sua assenza

Tina Cipollari è apparsa nuovamente a Uomini e Donne attraverso un collegamento video. L’opinionista ha esordito dicendo di non poter essere presente in studio in questo periodo in quanto è estremamente impegnata con il trasferimento. La donna, infatti, si sta spostando da Roma a Torino in virtù della relazione che la unisce a Vincenzo Ferrara. I due presto dovrebbero convolare a nozze, tuttavia, mancano ancora i dettagli relativi all’organizzazione dell’evento. Ad ogni modo, il trasloco si sta rivelando più impegnativo del solito, forse anche a causa dei problemi legati al covid.

Questo, dunque, sta impedendo alla vamp di Canale 5 di presenziare fisicamente durante le puntate. In ogni caso, il fatto che la dama si stia per trasferire a Torino, luogo natale della sua acerrima nemica Gemma Galgani, ha generato un po’ d’ilarità in studio. La padrona di casa, infatti, ha punzecchiato la sua opinionista chiedendole per quale ragione avesse deciso di andare proprio in quella città.

Quando tornerà fisicamente a Uomini e Donne?

Tina, allora, sempre con la risposta pronta, ha detto di essere giunta a Torino per effettuare delle indagini più approfondite sulla sua rivale. Al di là di questo momento di gioco, però, il pubblico è stato finalmente felice di apprendere i motivi relativi all’assenza di Tina Cipollari da Uomini e Donne. La cosa positiva, che ha rallegrato il cuore di tutti, è che la dama non ha nessun problema, ma è impegnata semplicemente con la sua vita privata.

Almeno per il momento, non sappiamo quando la donna potrà tornare fisicamente in studio. A quanto pare, il pubblico dovrà attendere ancora un po’ di tempo prima di assistere a questo evento tanto atteso. Tina, infatti, ci ha tenuto a dire di essere ancora molto impegnata. Il trasloco effettivo è previsto per la prossima settimana, pertanto, non ci resta che attendere per saperne di più.

