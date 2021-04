Giovanna Abate vuota il sacco su Akash Kumar dopo l’Isola: “Non me la sono sentita…”

Giovanna Abate e Akash Kumar prima dell’Isola dei Famosi 15

Qualche settimana fa è uscita fuor la notizia che l’ex naufrago Akash Kumar e l’ex tronista di Uomini e Donne, Giovanna Abate si sono frequentati da Natale del 2020 anno fino a pochi giorni prima della sua partenza per L’Isola dei Famosi 15. Un’informazione vera visto che poi è stata confermata proprio dalla ragazza durante una sua recente ospitata a Casa Chi. In quell’occasione la ragazza ha detto di aver conosciuto Akash a dicembre e hanno trascorso le vacanze di Natale insieme.

Poi ha riferito che il modello indiano da una delusione d’amore e sa che ha delle cose da risolvere con sé stesso causate da questa rottura che fa male. “Ci siamo stretti fin da subito e c’è un legame speciale tra noi. Akash è una persona particolare, ma ha un animo buono e questo ha fatto subito leva su di me e mi ha fatto andare oltre i suoi grandi e bei occhioni ed è cominciata una frequentazione, che non è ancora amore, ma una bellissima conoscenza. Ci sentiamo ancora”, ha asserito l’ex volto del Trono classico di U&D.

L’ex tronista parla del modello indiano

A distanza di poco più di un mese da questa confessione a Casa Chi, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi 2021 Akash Kumar è tornato a Milano. Tuttavia la conoscenza con Giovanna Abate non è andata avanti. Nell’ultimo numero in edicola di Uomini e Donne Magazine è contenuta una lunga intervista all’ex tronista che ha commentato l’intera vicenda.

“Non c’è stato alcun seguito dopo il suo ritorno dall’Isola. La nostra frequentazione era iniziata a dicembre ma nessuno dei due avrebbe saputo che piega avrebbe preso. Ci siamo continuati a sentire fino alla sua partenza per l’Honduras. Mi sono trovata bene con questa persona però eravamo entrambi a un punto delle nostre vite in cui ognuno doveva pensare a sé”, ha detto la ragazza.

Quest’ultima, inoltre, ha fatto sapere che non era scoppiato l’amore e stavolta ha preferito rimanesse il bel ricordo di una conoscenza piuttosto che di un amore finito male. “Ho imparato a fermarmi prima, piuttosto che rincorrere qualcuno”, ha asserito l’ex protagonista di U&D.

Giovanna Abate e l’incontro mancato con Akash Kumer

Ma l’intervista di Giovanna Abate per Uomini e Donne Magazine non è terminata qui. Infatti, continuando a parlare del modello indiano Akash Kumar, l’ex tronista ha detto anche che erano rimasti prima della sua partenza che si sarebbero visti al ritorno.

“Alla fine non è accaduto nulla. In questo momento è calato il silenzio. Non posso parlare per lui. Ma ad oggi non mi sono sentita di mettere a disposizione delle energie in più che in questo momento ho bisogno di destinare a me stessa”, ha concluso la ragazza. Il 29enne replicherà a tali dichiarazioni? Staremo a vedere.