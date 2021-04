Uomini e Donne, parterre stravolto: arrivano 9 nuovi concorrenti, ecco chi sono

A Uomini e Donne si stanno apportando tanti nuovi cambiamenti, tra di essi c’è, sicuramente, quello inerente il parterre. I cavalieri e le dame stanno cambiando costantemente.

Di puntata in puntata, infatti, la padrona di casa invita i protagonisti a presentarsi e a relazionarsi con il parterre. Tra i cambiamenti, però, c’è anche il ritorno di qualche vecchia conoscenza del programma, come ad esempio Ida Platano. Vediamo nel dettaglio tutti i nuovi volti.

Gli over del parterre di Uomini e Donne

Uomini e Donne acquista nuovi esponenti nel parterre. Nello specifico, in questi giorni sono stati presentati, e altri saranno conosciuti nei prossimi giorni, ben 9 nuovi volti. Tra i ritorni c’è stato quello di Ida Platano che, dopo l’uscita di scena di Riccardo e Roberta, ha deciso di mettersi nuovamente in gioco nella speranza di trovare l’amore. A parte lei, che sul web ha generato non poco sgomento. ci sono anche altri nuovi protagonisti. Tra i più over, ad esempio, c’è Aldo Farelli, di anni 69, originario della Campania. L’arzillo signorotto si è presentato come un uomo pieno di energia e di voglia di vivere, che ama viaggiare e fare nuove conoscenze.

Alessio Fontana, invece, ha 54 anni e vive in provincia di Cagliari. A differenza del precedente, lui è un po’ più permaloso caratterialmente, ma comunque anche lui è pieno di energia e entusiasmo. Domenico Catalano, invece, ha 64 anni, è vedovo e attualmente si sta godendo i frutti del suo tanto impegno lavorativo in quanto è in pensiero. Di anni 60 c’è Sara Zilli, la quale lavora come infermiera a Livorno e, dopo il divorzio, vuole mettersi nuovamente in gioco per trovare l’amore.

Le new entry più giovani

Andrea Corrà, invece, ha 53 anni e vive in provincia di Bolzano. Nel corso della sua vita non si è mai sposato ed ha deciso di entrare a far parte del parterre di Uomini e Donne per coronare il suo sogno d’amore. Tra i più giovani troviamo la new entry Francesca Babini, che ha 47 anni ed è di Ravenna. Anche lei non si è mai sposata nel corso della sua vita e attualmente svolge la professione di parrucchiera.

Cristiana Pirini ha 40 anni ed è di Cesenatico. La donna ha un fisico atletico, non a caso fa l’insegnante di fitness, pertanto, non ci resta che attendere per vedere quale sarà il suo primo pretendente. Infine, l’ultima arrivata è una donna di 36 anni di nome Chiara Ingrosso. Lei è di Lecce ed è una mamma single.