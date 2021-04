Isola dei famosi, Ubaldo esagera in diretta, parolacce e insulti: “È impazzito” (VIDEO)

ELunedì 19 aprile è andata in onda una nuova puntata dell’Isola dei famosi e, in tale occasione, si sono verificati diversi episodi durante i quali Ubaldo Lanzo ha perso completamente il controllo. Il protagonista, infatti, ha avuto degli sfoghi dai toni troppo accesi, per cui è stato necessario l’intervento della conduttrice.

L’aggressività e la volgarità mostrate dal naufrago hanno indignato anche il popolo del web che, infatti, è insorto sui social per condannare il protagonista. Scopriamo nel dettaglio quello che è accaduto.

Ubaldo fuori controllo all’Isola dei famosi

Tra i concorrenti più coloriti di questa edizione dell’isola dei famosi c’è, sicuramente, Ubaldo Lanzo. Quest’ultimo, già in una precedente puntata, diede luogo ad uno sfogo estremo che generò anche molta ilarità. Quello che è accaduto ieri sera durante la diretta, però, è stato qualcosa di eccessivo, che il popolo del web ha fortemente criticato. Già a inizio puntata il naufrago è sembrato parecchio nervoso, sta di fatto che, quando Ilary Blasi gli ha chiesto di commentare le ultime dinamiche verificatesi in Honduras, lui ha dato di matto.

Il momento più eclatante, però, è stato sicuramente quello in cui il naufrago si è intromesso in una conversazione tra Vera Gemma e Gilles Rocca ed ha pronunciato delle parolacce contro la dama. I due concorrenti stavano palesando la loro rivalità. Entrambi, però, si sono mostrati molto tranquilli e pacati al punto da definirsi dei “nemici d’onore”, ovvero, persone che hanno visioni di vita completamente differenti, ma si rispettano.

L’intervento di Ilary e il dissenso del web

Nel corso del dibattito, però, si è intromesso Ubaldo, il quale ha sbottato contro la compagna d’avventura dell’isola dei famosi. Il protagonista ha mandato a quel paese la sua interlocutrice in modo piuttosto colorito adoperando il dialetto romanesco. Dinanzi la sua volgarità è intervenuta prontamente Ilary, la quale gli ha chiesto di restare al suo posto e di smetterla di essere così scurrile. Lui si è scusato ed ha ammesso di aver esagerato. (Clicca qui per il video)

Sul web, però, le scuse non sono bastate. Molti utenti di Twitter, infatti, hanno commentato la dinamica reputando Lanzo completamente impazzito e fuori controllo. Secondo molti, la fame e il sole possono aver dato alla testa del concorrente facendogli perdere letteralmente la brocca. Altri, inoltre, hanno ammesso che, ormai, i suoi modi di fare non risultano più simpatici, ma solo inappropriati per il contesto televisivo nel quale si trova.