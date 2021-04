Dayane Mello su Rosalinda Cannavò: “Ci siamo amate, la nostra era la storia d’amore più bella del GF”

Dayane Mello e il rapporto con Rosalinda Cannavò dopo il GF Vip 5

Chi ha seguito la quinta edizione del Grande Fratello Vip sa perfettamente che Dayane Mello e Rosalinda Cannavò erano inseparabili. Una volta uscite dalla casa più spiate d’Italia le due ex gieffine hanno preso strade differenti e il loro rapporto si è un po’ raffreddato. Se Non hanno interrotto del tutto i contatti ma si sentono di rado su Whatsapp.

La modella sudamericana in una recente intervista rilasciata a Chi, il magazine diretto da Alfonso Signorini, ha parlato del suo flirt con la 28enne messine e l’ha definita: “La più importante di questa edizione“. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha dichiarato la brasiliana.

La rivelazione della modella sull’attrice messinese

Intervistata dal periodico Chi, Dayane Mello è tornata a parlare della sua ex amica speciale Rosalinda Cannavò. “In che rapporti sono oggi con Rosalinda? Amiche di Whatsapp, si può dire? Ci sentiamo spesso. Io sono una persona imperfetta: con lei ho sbagliato. Ora lei è fidanzata, innamorata e sono felice. Ma ci tengo a dire che la storia d’amore più importante di questa edizione è stata quella delle “Rosmello”, la nostra. L’amore che provavamo dentro l’abbiamo portato fuori dalla Casa con una forza così grande che ha superato i confini dell’Italia, toccando il Brasile e il resto del mondo”, ha fatto sapere la modella brasiliana.

Quest’ultima ha detto anche che la gente ha sognato con loro due che non fingevano assolutamente. “E poi l’amore ha diverse forme: e noi ci siamo amate. Oggi mi rendo conto di essere stata una grande protagonista di questo programma. Io e Rosalinda eravamo verità piena! Lei è carina, sensibile, ma oggi è solo una mia amica. Sa che ancora non ci siamo riviste? Quando succederà, sarà una cosa che avremo deciso insieme. Non dobbiamo forzare un incontro che sarà emozionante”, ha concluso la madre di Sophia.

Dayane Mello riceve calore da tutto il mondo

Nel corso della lunga intervista per il magazine diretto da Alfonso Signorini, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 Dayane Mello ha parlato del tanto affetto che ogni giorno riceve sui social network da parte di tutto il mondo.

“Non me lo aspettavo, ancora oggi fatico a crederci. La cosa più bella è stato ricevere regali e lettere da ogni parte del mondo e la maggior parte sono di donne che mi dicono: ‘Grazie a te ho avuto il coraggio di tirare fuori gli attributi’. Donne che mi scrivono dal Brasile, dalla Francia, dal Belgio… E’ incredibile!”, ha rivelato la sudamericana.