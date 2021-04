Tommaso Zorzi stuzzica Barbara D’Urso: “Lei non fa più il mio nome? Io invece la nomino”

Tommaso Zorzi e le sue ospitate nei salotti di Carmelita

Non tutti sanno che Tommaso Zorzi ha è diventato popolare al grande pubblico anche andando ospite nelle trasmissioni televisive condotte da Barbara D’Urso. Stranamente, però, una volta terminata l’avventura al Grande Fratello Vip 5 on tanto di vittoria, il rampollo meneghino ha disertato i salotti di Lady Cologno.

Per quale motivo? L’opinionista de L’Isola dei Famosi 15 in una recente intervista ha dichiarato di non avere nessun problema con la professionista napoletana ed ha aggiunto di non essere andato in diversi salotti del piccolo schermo per evitare la sovraesposizione mediatica.

Tra Barbara e Tommaso è sceso il gelo? I sospetti

Qualche giorno fa, però, molti siti internet hanno ha riportato la notizia secondo la quale Barbara D’Urso nell’ultima puntata di Domenica Live avrebbe evitato più di un’occasione di menzionare Tommaso Zorzi. In questo modo la professionista partenopea ha fatto sospettare che con il 26enne i rapporti non sono proprio idilliaci.

Per tale ragione, il diretto interessato nel terzo appuntamento de Il Punto Z ha voluto affrontare l’argomento dicendo la sua senza peli sulla lingua. “Mi hanno fatto sapere che Barbara d’Urso appena ha capito che Akash stava per fare il mio nome in una delle sue trasmissioni ha risposto che lei non ne sapeva niente e non voleva che le venisse detto assolutamente niente”, ha affermato l’influencer.

Tommaso Zorzi menziona Barbara D’Urso

Ma il discorso di Tommaso Zorzi nella terza puntata de Il Punto Z non è finito qui. Infatti, sulla vicenda che Lady Cologno non lo menziona più nelle sue trasmissioni televisive e della possibile diffida da parte del rampollo nei suoi confronti, l’ex gieffino ha detto la verità.

“Barbara, sappi che io invece ti nominerò sempre perché sei una professionista, ti stimo, non credo a queste cattive lingue che appartengono solamente ai programmi trash e non a te. Quindi partendo proprio da Barbara d’Urso vi presento il mio nuovo ospite. Lui avrebbe dovuto dire tutta la sua verità domenica prossima a Domenica Live e invece lo abbiamo preso prima noi. Si tratta di Pedro Pablo Akash Kumar”, ha concluso l’opinionista de L’Isola dei Famosi 2021. Arriverà la replica da parte della diretta interessata? Staremo a vedere.