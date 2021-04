Il Paradiso delle signore trama 30 aprile: Marta tra le braccia di Dante, Maria fa una scoperta

La trama della puntata di venerdì 30 aprile del Paradiso delle signore rivela che Maria e Vittorio si troveranno dinanzi due scoperte davvero inaspettate. Entrambe le novità riguardano la sfera sentimentale.

Per quanto riguarda Marcello, invece, il ragazzo sarà davvero in difficoltà a causa delle vicende penali che pendono sul suo capo. Ad ogni modo, Ludovica farà di tutto per aiutarlo e a tale scopo si rivolgerà ad una persona molto potente.

Trama 30 aprile: la scoperta di Maria

Nel corso della puntata del 30 aprile del Paradiso delle signore vedremo che si verificheranno diversi colpi di scena. Il promo riguarderà il triangolo amoroso che si è venuto a creare tra Irene, Rocco e Maria. Quest’ultima, infatti, si troverà inavvertitamente a scoprire del bacio che si sono scambiati la venere e il giovane Amato. La ragazza, naturalmente, rimarrà profondamente delusa. Il suo rammarico sarà duplice in quanto, da un lato sarà delusa da quella che credeva essere una sua amica, mentre dall’altro sarà gelosa del ragazzo di cui è cotta.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Ludovica si impegnerà seriamente per cercare di tirare fuori dai guai Marcello. Quest’ultimo, infatti, rischia di tornare in galera e sembreranno non esserci più speranze. A tal proposito, la Brancia deciderà di rivolgersi a Gianfranco Finzi, un bravissimo avvocato penalista molto in voga nell’alta società milanese. Il legale riuscirà a salvare la pelle al povero Barbieri?

L’amara scoperta di Vittorio al Paradiso delle signore

Tornando alle vicende di cuore, invece, nella puntata del 30 aprile del Paradiso delle signore assisteremo anche ad un altro evento inaspettato. Tra Marta e Vittorio la situazione sarà parecchio tesa, malgrado tutto quello che è accaduto tra loro, però, Conti non potrà non ammettere a se stesso di essere ancora innamorato di sua moglie. A tal proposito, deciderà di prendere coraggio e di andare da lei per confessarle i suoi sentimenti. Il direttore dello shopping center, infatti, ha intenzione di gettarsi il passato alle spalle e tornare di nuovo con la donna.

Quest’ultima, però, non sembrerà esattamente della sua stessa idea. La dama, infatti, si lascerà molto andare con Dante, il quale non ha mollato un attimo il suo corteggiamento serrato. Proprio quando Vittorio andrà da sua moglie per parlarle, infatti, quest’ultima sarà tra le braccia di Romagnoli. Tale inaspettata visione, chiaramente, lascerà senza parole Vittorio e gli farà perdere tutte le speranze circa un riavvicinamento.