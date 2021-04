Isola dei Famosi, Miryea Stabile in lacrime: “Mia madre e poi mi ha pugnalata alle spalle”

Miryea Stabile scoppia a piangere dopo la terza nomination

Sia a La Pupa e il Secchione e Viceversa che alla 15esima edizione de L’Isola dei Famosi il pubblico ha visto Miryea Stabile sempre molto allegra e sorridente. Dietro a questa maschera, però, pare che ci sia tanta sofferenza e dolore. Infatti, da quando è stata nominata per la terza volta la ragazza si è incupita.

“Sono triste e sto elaborando il fatto che mi avete rimandata in nomination. Alcune motivazioni sono state un po’ insensate secondo me. Parlate sempre e solo tra di voi e non riesco ad includermi“, ha dichiarato la naufraga del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.

L’ex Pupa e il difficile rapporto con la madre

La vincitrice dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa ha anche fatto una rivelazione molto pesante sulla sua vita privata che riguarda il suo passato. Miryea Stabile a L’Isola dei Famosi 2021 è scoppiata a piangere parlando della madre.

“Ho passato 18 anni a fidarmi di una persona e non è andata bene. Mi sono fidata sempre di mia madre e poi mi ha pugnalata alle spalle. Poi son cresciuta senza papà. Non so perché mi stanno uscendo queste confessioni così.

Credo perché ho vissuto la nomination come un tradimento e ne ho passati di pesanti in passato. Poi certo, i problemi della vita sono altri. Adesso vivo anche da sola“. A quel punto l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Cerioli si è offerto di parlare con la giovane di sua mamma per farla sfogare, ma la diretta interessata ha preferito cambiare argomento.

Miryea Stabile parla del suo rapporto col padre

Oltre alla madre, Miryea Stabile ha avuto un rapporto abbastanza difficile anche con il padre che, stando alle sue dichiarazioni ha ritrovato da poco: “Non me lo sarei mai aspettato… dobbiamo recuperare tante cose ma io sono stata una bimba senza papà e l’ho ritrovato da poco, ho tutto il tempo ancora per giocare con lui. Mi hanno sempre detto che a lui non fregava niente di me e dei miei sogni. Adesso è come se avesse dato la conferma che ci tiene e che io esisto“, ha concluso la concorrente de L’Isola dei Famosi 15.