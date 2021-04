Tommaso Zorzi si è fidanzato, arriva la conferma dell’influencer: ecco di chi si tratta (FOTO e VIDEO)

Nell’ultimo numero del magazine Chi, diretto da Alfonso Signorini, è uscito un articolo nel quale si parla di Tommaso Zorzi e del fatto che si fosse fidanzato. Il giovane, però, malgrado sia sempre molto schietto e sincero con i suoi fan, in tale occasione ha preferito mantenere il silenzio.

Questo, almeno, fino a quando un ospite de Il Punto Z non lo ha messo alle strette. La persona in questione è Filippo Bisciglia, il quale ha spinto il vincitore del GF Vip 5 a confessare tutto.

Tommaso Zorzi confessa di essersi fidanzato

La voglia che Tommaso Zorzi ha sempre avuto di trovare un fidanzato era altissima. In più di un’occasione, il giovane si è sfogato con i fan spiegando di sentirsi parecchio solo a circondarsi della compagnia solo dei suoi animali domestici. Proprio in uno degli ultimi video presenti sul suo profilo Instagram, infatti, il ragazzo ha parlato della sua vita sentimentale e l’ha dipinta come un vero disastro. A quanto pare, però, la verità non sembra essere esattamente questa. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

Su Chi, infatti, Tommaso è stato immortalato in compagnia di un baldo giovane di nome Lorenzo. In molti si sono chiesti se i due fossero solamente amici oppure no e la risposta è arrivata durante la puntata di ieri de Il Punto Z. Filippo Bisciglia, infatti, ha preso in contropelo il conduttore e gli ha chiesto come stia procedendo la sua vita sentimentale. Zorzi è rimasto in silenzio per qualche secondo, poi ha sorriso ed ha risposto semplicemente “bene”. (Clicca qui per il video)

Chi è Lorenzo

Il sorriso beffardo dipinto sul suo volto, però, non ha lasciato spazio ad altre interpretazioni. Al termine dell’intervista, infatti, il presentatore ha anche detto al suo ospite che lo avrebbe chiamato presto per farsi dare dei consigli in amore. A quanto pare, dunque, le ipotesi secondo cui Tommaso Zorzi si fosse fidanzato sono assolutamente vere. Il ragazzo in questione, come già detto, si chiama Lorenzo ed è un suo coetaneo. Il giovane appartiene all’alta società torinese, sta di fatto che è nato e cresciuto in Piemonte.

Il loro primo incontro pare sia stato organizzato da un’amica in comune, ovvero Didi. Quest’ultima, notando la disperazione di Tommaso nel non riuscire a trovare un fidanzato decente, ha deciso di indossare i panni di Cupido e, a quanto pare, è riuscita a colpire con l’arco il cuore di entrambi i protagonisti. La storia sembra sia nata da pochissimo tempo.