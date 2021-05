“Valeria e Gianmarco non si sono baciati”: Luca Onestini sbugiarda la redazione di Pomeriggio 5 (VIDEO)

Luca Onestini nega che il fratello e la Marini si siano baciati

A distanza di qualche giorno Luca Onestini ha deciso di dire tutta la verità sul presunto bacio fra suo fratello Gianmarco Onestini e Valeria Marini, dicendo che una cosa del genere non è mai successa.

Ad aver diffuso l’infornazione è stato il portale web di Supervivientes, ma l’ex tronista di uomini e Donne ha fatto sapere che si tratta solo di una fake news. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato lo speaker radiofonico.

Lo sfogo dell’ex gieffino sui social

Inoltre, ha sostenuto che: “il 99,9% delle notizie che leggiamo online sono false”. Attraverso un suo sfogo sui social, il fidanzato di Ivana Mrazova ha detto: “Se è vero che Valeria Marini e mio fratello Gianmarco si sono baciati? Assolutamente no. Non ci sarebbe niente di male, non sarebbero i primi con una differenza di età enorme, ma è una cosa non successa. Gianmarco non è mai stato attratto da persone più grandi, quindi credo che non possa succedere neanche in futuro”.

Luca Onestini lancia una frecciatina velenosa alla redazione di Pomeriggio Cinque

A quanto pare Luca Onestini non si è scagliato solo contro i siti internet che secondo lui danno spesso delle notizie false. L’ex concorrente del Grande Fratello se l’è presa anche con la redazione di Pomeriggio Cinque dato che avrebbe diffuso la notizia pur essendo non veritiera.

“La cosa che mi lascia più perplesso è che questa notizia, che è partita sul web, assolutamente inventata, sia arrivata in televisione. Sul web, lo sappiamo tutti, ci sono un’infinità di notizie false. Lo vediamo in qualsiasi ambito, quindi figuriamoci in un ambito leggero come il gossip. Il 99,9% di tutto ciò che leggiamo online è falso. Che una notizia falsa raggiungesse però un programma televisivo mi ha stupito, perché chi ci lavora dovrebbe controllare. Pensate anche gli opinionisti che sono pagati per dare opinioni su fatti che non sussistono”, ha fatto sapere il ragazzo. Ovviamente quest’ultimo non ha mai menzionato il format condotto da Barbara D’Urso ma è palese che si tratta di lui perché è stato l’unico programma che ha affrontato il tema. Ecco il video estrapolato dallo sfogo Instagram di Luca: