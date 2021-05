Enock Barwuah: “Picchiato da chi mi chiamava ne*ro di mer*a”, la replica a Pio e Amedeo

Enock Barwuah irritato per il monologo di Pio e Amedeo

Continuano a scatenare delle polemiche il monologo che Pio e Amedeo hanno fatto a Felicissima Sera contro il politicamente corretto. Parole che non hanno turbato e ferito solo la comunità LGBT, ma anche la gente di colore. Infatti, non tutti i telespettatori italiani e stranieri riescono a divertirsi e ridere di fronte ad offese omofobe o razziste.

In una recente intervista per il portale Fanpage, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, Enock Barwuah ha dichiarato: “Le parole contano quanto le intenzioni. Il termine n***o ha un solo significato. Non puoi fare un complimento insultando una persona. È una parola dispregiativa, stai dicendo a una persona che è sporca”.

Lo sfogo dell’ex gieffino su Fanpage

L’ex gieffino Enock Barwuah non ha digerito per niente le battute che Pio e Amedeo hanno fatto giovedì scorso su Canale 5 in occasione della terza ed ultima puntata di Felicissima Sera. Raggiunto da un giornalista del sito Fanpage, il fratello di Mario Balotelli ha detto la sua sulla faccenda. “Se ho confidenza con un amico e a questa persona sta bene che io lo chiami “ne*ro”, non vuol dire che tutti debbano accettarlo. Ognuno ha una storia o ricordi spiacevoli legati proprio a questo termine. È una parola grave”, ha detto lo sportivo.

Quest’ultimo, inoltre, ha fatto sapere che lo spaventa di più è che in televisione sia stato consentito a due persone, miei amici tra l’altro, di parlarne in questi termini. “Che cosa vogliamo fare, creare una generazione che si senta libera di andare in giro per strada a utilizzare certi termini? Non ho intenzione di far rivivere a mia figlia quello che ho passato io quando andavo in giro e mi chiamavano “ne*ro di mer**”. È un termine da abolire, esattamente come la parola “fro*io”. Poi se sei con un tuo amico in un contesto privato e ti sta bene che ti chiami “fro*io”, è un’altra cosa”, ha asserito il ragazzo.

Enock Barwuah non ha sentito Pio e Amedeo

Sempre su Fanpage, l’ex gieffino Enock Barwuah ha fatto sapere ai lettori del portale che ad oggi non ha sentito i due comici pugliesi Pio e Amedeo. “Se ho sentito Pio e Amedeo dopo? Non li ho sentiti perché ci sono rimasto male. E se anche gli avessi scritto, non sarebbe cambiato nulla.

Un anno fa eravamo nelle piazze per combattere il razzismo con il Black Live Matter. Meno di un anno dopo siamo qua a dire che dire “ne*ro” è normale. Pio e Amedeo hanno sbagliato l’argomento sul quale fare ironia. Da piccolo sono stato picchiato da quelli che mi chiamavano “ne*ro”. Su questo tema non c’è nulla da scherzare”, ha concluso l’ex inquilino della casa più spiata d’Italia.