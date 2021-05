Isola dei famosi, Awed ha un malore e sviene, troppo dimagrito: la produzione costretta a intervenire (FOTO)

Le condizioni di salute di Awed sembrano davvero compromesse in quanto il ragazzo ha avuto un altro malore durante la sua permanenza all’Isola dei famosi. Lo youtuber è dimagrito in modo particolarmente consistente, sta di fatto che sta cominciando a mostrare alcuni problemi.

Già nei giorni passati ha avuto degli episodi di svenimento, durante i quali ha perso momentaneamente conoscenza. L’ultimo risale proprio a poche ore fa, pertanto, la produzione è stata costretta a prendere una decisione forzata.

Altro malore per Awed all’Isola dei famosi

L’esperienza dell’Isola dei famosi è sicuramente provante per i vari concorrenti, specie per Awed che, infatti, ha avuto un altro malore. Il giovane aveva già avuto degli episodi del genere, anche prima della messa in onda della puntata di lunedì scorso. Ad ogni modo, questi attacchi si stanno ripetendo con troppa frequenza, al punto da costringere la produzione ad intervenire. Il più acuto si è verificato alcune ore fa, pertanto, il giovane si è dovuto sottoporre a dei controlli.

i medici hanno decretato un eccessivo dimagrimento, cosa che è palese a tutti guardando le clip che lo riguardano. Proprio in virtù di questo, la produzione ha deciso di aumentare la razione di riso per tutti i concorrenti. Awed, in particolar modo, ha avuto un trattamento differenziato in quanto gli è stata data la possibilità di assumere più cibo e pare anche degli integratori.

La decisione del cast

Solo a seguito dell’intervento dei medici presenti all’Isola dei famosi, Awed si è ripreso dal brutto malore che lo aveva colpito poche ore fa. Malgrado le sue condizioni di salute non siano esattamente delle migliori, però, il naufrago continua a darsi da fare e a mostrarsi particolarmente propenso ad andare avanti. Guardando le foto del prima e del dopo è palese il dimagrimento di cui si è reso protagonista. Alcuni suoi ex compagni d’avventura sono arrivati a perdere anche 10 kili, come ad esempio Elisa Isoardi.

Stessa sorte, molto probabilmente, è toccata anche a lui. Ad ogni modo, al di là di un fattore estetico, l’essere malnutriti sta cominciando a compromettere le condizioni di salute di alcuni partecipanti, proprio per questo si è deciso di aumentare loro la razione di cibo e di aiutarli con qualche supporto integrativo. Non ci resta che attendere per vedere se con questa novità i protagonisti riusciranno a riprendersi.