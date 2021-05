Ilary Blasi fa confessioni a Il Punto Z: ecco il costoso regalo che le ha fatto Francesco per i suoi 40 anni (VIDEO)

Nel corso della puntata di ieri de Il Punto Z, Tommaso Zorzi ha intervistato anche la padrona di casa di questa edizione dell’Isola dei famosi, Ilary Blasi. La donna si è lasciata andare con il suo collega ed amico ed ha fatto delle confessioni molto interessanti.

Tra di esse ce ne sono state alcune riferite alla sua vita professionale e non solo. La showgirl ha commentato anche il suo recente compleanno e, a tal proposito, ha svelato cosa le ha regalato suo marito Francesco Totti per i suoi 40 anni.

Il regalo di Francesco per i 40 anni di Ilary Blasi

Lo scorso 28 aprile, Ilary Blasi ha compiuto 40 anni e, ospite de Il Punto Z, ha fatto delle confessioni molto interessanti in merito. In primo luogo, la donna ha detto di non riuscire a credere di aver già raggiunto questo traguardo. Nel suo cuore, probabilmente, continua a sentirsi una ragazzina. Ad ogni modo, è fiera di essere arrivata dov’è adesso alla sua età. Il conduttore, poi, è entrato nel vivo della vicenda toccando un tasto che genera sempre molto sgomento. Nello specifico, ha domandato alla sua ospite telefonica di rivelare quale sia stato il regalo ricevuto da suo marito Francesco.

Dinanzi questa domanda la protagonista ha provato un po’ a tergiversare, quasi come se volesse tenere segreta la questione. In seguito, però, si è aperta ed ha ammesso di aver ricevuto un orologio. La donna, poi, ha aggiunto che, solo in privato, lo avrebbe mostrato a Tommaso. Questo, dunque, lascia presumere che si tratti di un regalo davvero molto costoso. (Clicca qui per il video)

Le confessioni sull’Isola dei famosi a Il Punto Z

Successivamente, poi, Ilary Blasi ha commentato con Tommaso Zorzi a Il Punto Z alcune questioni inerenti l’Isola dei famosi. In particolare, il presentatore le ha chiesto come reagirebbe se le venisse proposto di partecipare a tale reality show. Ilary ha detto che, fino a qualche anno fa, non avrebbe mai accettato, in quanto ritiene che questa sia un’esperienza troppo provante. Inoltre, è molto sensibile ai raggi solari, pertanto, starebbe tutto il tempo a ripararsi per non scottarsi.

Tuttavia, adesso che si trova alla guida di questa avventura ha ammesso che la sta rivalutando. Essa potrebbe essere un’occasione per mettere in gioco tutta se stessa e fare nuove scoperte. Infine, non si è potuto non parlare di Jeda. In merito a questo argomento, la showgirl ha ammesso che il giovane prenderà parte alla prossima edizione del GF Vip 6.