Isola dei Famosi, duro attacco a Tommaso Zorzi: “Ignoranza in Tv…” (FOTO)

Tommaso Zorzi criticato dal compagno della Melillo

Venerdì sera su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento de andata L’Isola dei Famosi 15. Come ogni volta, oltre alla padrona di casa Ilary Blasi in studio erano presenti i tre opinionisti, tra i quali Tommaso Zorzi. E proprio il rampollo meneghino ha messo più volte in difficoltà alcuni naufraghi del reality show di Canale 5.

Ad un certo punto però il 26enne ha fatto una citazione in latino, con molta probabilità detta in modo errato. Infatti, il compagno di Angela Melillo ha avuto una reazione molto forte. Nello specifico, in un post condiviso su Instagram, in un primo momento l’ha corretto, e subito dopo in chiare lettere ha detto: “Ignoranza in Tv…”.

Le parole del compagno della naufraga de L’Isola dei Famosi 15

Dopo la presa di posizione del compagno di Angela Melillo, in tanti so sono chiesto dove l’avrebbe sbagliato Tommaso Zorzi a L’Isola dei Famosi 2021 pronunciando una frase in latino. Nello specifico, il rampollo meneghino invece di dire ‘mors tua, vita mea’ ha detto esattamente il contrario.

Per questo motivo l’uomo, attraverso il suo account Instagram ha scritto anche: “Il brocado dice l’opposto e cioè ‘mors tua, vita mea!”. Ma perché fa citazioni in una lingua che non hai studiato?”. Dopo questa tirata d’orecchie pubblica, arriverà la replica da parte del vincitore del Grande Fratello Vip 5? Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni visto che l’influencer al momento si è preso una pausa dai social. (Continua dopo il post)

La replica dei fan di Tommaso Zorzi

Sotto il post della compagna di Angela Melillo in pochissimo tempo sono arrivate diverse reazioni. In molti sono andati a favore di quest’ultimo, mentre le fan di Tommaso Zorzi si sono scagliati contro di lui prendendo le difese del loro beniamino. E tra loro c’è chi ha giustificato il vincitore del Grande Fratello Vip 5, asserendo di credere si sia solo confuso: “Ha semplicemente invertito le parole, ma si capisce ciò che vuole dire…”.

Nonostante il compagno della naufraga de L’Isola dei Famosi 15 è rimasto fermo sulle sue posizioni, ha replicato ad una fan del 26enne in questo modo: “Proprio lo stesso significato no…Nessuno ha coniato un brocado nel quale ci si augura la propria morte…”.