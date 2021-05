Massimiliano Mollicone su Uomini e Donne svela: “C’è una parte che non è stata mandata in onda…”

Di recente, Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto hanno dato luogo ad una diretta su Instagram in cui hanno raccontato come vadano le cose tra loro dopo Uomini e Donne. I due hanno spiegato di essere in perfetta sintonia.

Ad ogni modo, tra le varie confessioni ce ne sono state anche alcune inerenti delle scene inedite verificatesi dietro le quinte del talk show di Canale 5. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che i due giovani hanno raccontato.

La scena mai vista a Uomini e Donne

Nel corso di una diretta Instagram, Massimiliano Mollicone e la sua scelta Vanessa hanno commentato quanto accaduto a Uomini e Donne. L’ex tronista ha confessato quale sia stata la prima cosa che ha pensato nel momento in cui ha visto la Spoto. In particolare ha detto di aver apprezzato molto il suo aspetto fisico, specie gli occhi e il suo lato b. Con il passare del tempo, poi, ha cominciato a legarsi a lei anche dal punto di vista mentale.

Il giovane ha svelato che, subito dopo la scelta, i due si sono recati in camerino e lì è accaduto un qualcosa di inaspettato, che non è andato in onda. I due, infatti, erano profondamente a disagio al punto da mostrarsi totalmente in crisi. La redazione, allora, li ha esortati a telefonare ai loro parenti. Solo dopo aver sentito le persone care, i due si sono sciolti e da lì tutto è stato in discesa. I primi momenti, però, sono stati piuttosto difficili.

Massimiliano e Vanessa a Temptation Island?

In seguito, poi, Massimiliano ha rivelato se, dopo Uomini e Donne, prenderebbe parte ad un reality show come Temptation Island. L’ex tronista ha detto che, per adesso, sarebbe davvero troppo presto cimentarsi in questa esperienza. il loro rapporto non è giunto ancora ad una fase di maturazione, pertanto, certamente non gli farebbe bene mettere già così alla prova la storia. Tuttavia, questa è un’ipotesi che Mollicone prende assolutamente in considerazione. In futuro, infatti, gradirebbe molto cimentarsi in questa esperienza.

Vanessa, però, non è stata dello stesso parere. La ragazza ha ironicamente alluso al fatto che non tollererebbe quelle ragazze che provano a tutti i costi ad avere un contatto fisico, come spalmare la crema o fare dei massaggi. La coppia sta vivendo ancora una fase di conoscenza, ma sembrano esserci tutte le buone intenzioni per costruire qualcosa di importante.