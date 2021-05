Lutto per Mara Venier e Nicola Carraro: i messaggi della coppia sui social commuovono (FOTO)

I social sono un ottimo mezzo per comunicare i propri pensieri, condividere le abitudini e molto altro. In certi casi, però, sono anche lo strumento principale attraverso il quale esternare il dolore. Questo è ciò che è accaduto a Mara Venier e Nicola Carraro, che hanno annunciato un grave lutto.

Poche ore fa, infatti, sul profilo del marito della conduttrice di Domenica In è apparso un post molto triste. La sua ex moglie è venuta a mancare lasciando tre figli e tantissime persone nel dolore. Scopriamo come ha commentato la conduttrice questa triste notizia.

Il lutto di Nicola Carraro

La famiglia di Mara Venier e Nicola Carraro ha subito un grave lutto. Adonella Colonna di Paliano è venuta a mancare in queste ore. Lei è stata l’ex moglie di Nicola. I due si sono sposati nel 1963 e sono stati insieme fino al 1980. Da tale unione sono nati ben tre figli, che entrambi i genitori hanno sempre amato moltissimo. A distanza di un po’ di anni, Carraro ha incontrato la conduttrice di Rai 1 e per i due è stato un vero e proprio colpo di fulmine.

A giugno del 2006, infatti, decisero di convolare a nozze. Nonostante tutto, però, Nicola ha sempre mantenuto dei rapporti serenissimi con la sua ex moglie. Proprio per tale ragione, non ha potuto fare a meno di mostrare tutto il suo rammarico sui social per la grave perdita. Il protagonista ha semplicemente salutato la donna, mostrando una foto di quando era parecchio giovane. In seguito le ha augurato di riposare in pace. (Continua dopo il post)

Il commento di Mara Venier

Moltissimi sono stati i personaggi del mondo dello spettacolo che si sono uniti al dolore di Nicola Carraro e Mara Venier per il grande lutto. Anche la conduttrice di Domenica In è intervenuta per mostrare tutto il suo dispiacere per la notizia. Anche se le due donne hanno avuto lo stesso uomo, tra loro non c’è mai stata rivalità e risentimento. In una precedente intervista, infatti, la Venier dipinse Adonella come una donna davvero gentile e perbene.

Naturalmente, le due hanno portato avanti ritmi di vita completamente differenti, per cui non è stato possibile istaurare un rapporto eccessivamente stretto. A differenza della conduttrice, infatti, l’ex di Nicola si è sempre defilata dal mondo dello spettacolo. La nobildonna non ha mai amato molto spiattellare in pubblico la sua vita privata, sta di fatto che ha condotto un’esistenza tranquilla e lontano da ogni tipo di gossip.