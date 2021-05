Elisa Isoardi sbugiarda Raimondo Todaro: “Flirt? Tra noi nemmeno un bacino”

Elisa Isoardi nega di aver avuto un flirt con Raimondo Todaro

Venerdì in seconda serata su Italia 1 è andato in onda il terzo appuntamento di Venus Clb, il programma condotto da Lorella Boccia con la partecipazione di Iva Zanicchi e Mara Maionchi. Ospite della puntata Elisa Isoardi, reduce dalla sua esperienza a L’Isola dei Famosi 15 ed uscita a causa di un infortunio all’occhio. La conduttrice piemontese ha parlato a lungo della sua vita privata e lavorativa e anche della sua partecipazione a Ballando con le Stelle dopo l’addio a La prova del cuoco.

A tal proposito la padrona di casa ha chiesto alla sua ospite se sono vere le voci riguardanti un suo presunto flirt col ballerino siciliano Raimondo Todaro. A quel punto la Isoardi ha smentito categoricamente dicendo: “Se c’è stato un flirt tra noi? Credimi che non c’è stato neppure un bacino di scena, come è successo alle altre coppie in gara a Ballando con le Stelle…”. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha riferito.

La voglia di mettersi in gioco della professionista cuneese

Intervistata a Venus Club, la padrona di casa Lorella Boccia ha chiesto ad Elisa Isoardi per quale ragione si è svestita dei panni di conduttrice e fare la concorrente prima a Ballando con le Stelle e successivamente a L’Isola dei Famosi 15.

A quel punto l’ex compagna di Matteo Salvini ha svelato che voleva mettersi in gioco: “Mi sono voluta mettere in gioco…Io ho sempre bisogno di sentirmi battere il cuore…Dopo 18 anni di conduzione ininterrotta ho sentito la necessità di cambiare e mettermi in gioco…”.

Il futuro professionale di Elisa Isoardi

Subito dopo, sempre nella terza puntata di Venus Club su Italia 1, la conduttrice Lorella Boccia ha domandato ad Elisa Isoardi se al momento sta pensando al suo futuro lavorativo e se in cantiere ci sono dei progetti.

Ma l’ex padrona di casa de La prova del cuoco ha voluto glissare a tale interrogativo nonostante le varie indiscrezioni che sono circolate sul suo conto prima e dopo l’esperienza a L’Isola dei Famosi 2021. “Domanda difficile…Posso tornare la prossima puntata così te lo dico?”, ha detto la piemontese. A quel punto tutti i presenti in studio si sono messi a ridere.