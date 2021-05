Aurora Ramazzotti, la foto insieme a Michelle Hunziker. “Sei più vecchia di tua madre” (FOTO)

Aurora Ramazzotti posta una foto con la madre Michelle Hunziker ed è polemica

Aurora Ramazzotti che ormai fa parte della grande famiglia de Le Iene, recentemente ha condiviso sul suo account Instagram uno scatto che la ritrae insieme con sua madre Michelle Hunziker. Fin qui nulla di anomalo se non fosse che i cosiddetti leoni da tastiera l’hanno immediatamente attaccata ricoprendola di insulti. “Sei più vecchia di tua madre”, si legge sotto la foto in questione.

L’immagine della figlia della professionista svizzera e di Eros Ramazzotti mostra lei e la donna che l’ha messa al mondo vestite elegantissime, mentre sono abbracciate e sorridenti su un red carpet. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è accaduto alla giovane artista.

La ragazza criticata su Instagram

Nella didascalia messa sotto la fotto in questione, Aurora Ramazzotti ha commentato in modo ironico: “Nella vita ho due certezze: che potrò sempre contare su di te e che anche quando saremo vecchie ci scambieranno per sorelle (oppure sembrerò io la madre)”.

Tantissimi sostenitori dell’influencer e inviata de Le Iene si sono scatenati con una serie di complimenti per lei e Michelle Hunziker, al momento al timone di Striscia la Notizia insieme a Gerry Scotti. Ma c’è stato qualcuno che ha anche criticato la figlia del cantante romano con frasi appunto come: “Sembri più vecchia di tua madre”. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Aurora Ramazzotti asfalta il suo haters

Chi segue e conosce Aurora Ramazzotti sa perfettamente che è una ragazza che non le manda a dire a nessuno. Infatti, dopo la pesante offesa ricevuta sotto la foto che la mostra con la madre Michelle Hunziker, la ragazza ha replicato a tono. “Ragazzi ho usato Faceapp. Siamo io e mia madre invecchiate. Non pensavo di doverlo spiegare, ma vi vedo in difficoltà quindi… Prego”, ha scritto l’influencer.

In poche parole, con una frase ha sistemato i soliti leoni da tastiera che non hanno nulla da fare nella vita tranne che criticare chiunque. E i suoi follower l’hanno immediatamente riempita di applausi: “Non riconoscono neanche una foto con Faceapp, grande Auri”.