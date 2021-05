Agata Reale smaschera Alessandra Celentano: “Gioco perverso, lei recita”

L’ex allieva di Amici tuona contro Alessandra Celentano

Ebbene sì, sono trascorsi una quindicina d’anni da quando all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi quasi tutti i giorni avvenivano delle discussioni tra l’allieva di ballo Agata Reale e la professoressa Alessandra Celentano. Liti legate anche al cosiddetto ‘collo del piede’. Nonostante sia passato tanto tempo le cose non sono per nulla cambiate, perché la ballerina un po’ di mesi fa è tornata a tuonare contro la nipote del Molleggiato.

In quell’occasione a prendere le difese della maestra è intervenuta Susy Fuccillo, che all’epoca non era una delle preferite della Celentano. La lettera della ragazza ha indispettito la siciliana, che le ha replicato al magazine DiPiù, riferendo che secondo lei la professoressa di danza recita un ruolo per restare sul piccolo schermo.

La lettera di Agata Reale

Come accennato prima dopo la difese di Susy Fuccillo a favore della maestra Alessandra Celentano, l’ex allieva di Amici di Maria de Filippi, Agata Reale ha voluto replicare scrivendo una lettera aperta pubblicata sul noto settimanale DiPiù.

Eccola: “Questo tipo di critiche lanciate come sassi in tv non sono costruttive. Unica insegnante che resiste nel cast da tanti anni, si è creata in qualche modo sulle nostre spalle il ruolo della ‘cattiva’ che le sta dando tanto successo. In questo gioco perverso ci siamo cadute anche noi: eccoci a parlare ancora di lei. Non riesce a tirare fuori il meglio dai suoi allievi. Forse hai cambiato idea nei suoi confronti dopo averla incontrata e conosciuta lontano dalle telecamere? Io invece non posso cambiare il mio giudizio, perché si è sempre rifiutata di incontrarmi. Dicendo che è simpatica non fai altro che avvalorare la mia tesi e cioè che lei recita la parte di ‘cattiva’ per il suo personaggio, per far parlare di sé e non per insegnare. Pensaci e sono sicura che non vedresti più le sue offese come motivazioni, lodando il suo atteggiamento”.

La malattia di Agata Reale

Non tutti sanno che Agata Reale nel novembre del 2019, pochi mesi dopo il matrimonio con Carmelo De Luca dal quale è venuta al mondo la loro figlioletta che oggi ha quattro anni, ha scoperto di avere una malattia, la leucemia.

“A novembre, qualche mese dopo il mio matrimonio, svengo a casa. Dopo i controlli a diagnosi parla di leucemia promielocitica acuta. Avevo una perdita di sangue eccessivo dalle gengive e quando lo dico al dentista mi dice di fare l’emocromo, ma non faccio neanche in tempo perché mi portano all’ospedale dove arrivo con pochissime piastrine. La diagnosi parla di leucemia promielocitica acuta, nel giro di 15 giorni c’è il rischio di emorragia celebrale”, ha dichiarato la ballerina al magazine Diva e Donna.