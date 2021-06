Alfonso Signorini: svelate le due nuove opinioniste del Grande Fratello Vip (FOTO)

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nuove opinioniste del GF Vip 6

Da settimane il conduttore Alfonso Signorini e la sua squadra di autori lavorano da settimane per metter su una bella squadra in occasione della sesta edizione del Grande Fratello Vip- Il reality show di Canale 5 prenderà il via il prossimo settembre e potrebbe durare quanto la passata stagione. Nelle ultime ore sono arrivate delle indiscrezione sull’opinionista.

Il direttore del magazine Chi avrebbe optato per un team tutto al femminile. Infatti, dopo aver avuto al suo fianco la coppia composta da Pupo e Wanda Nara, durante la quarta edizione, e Pupo ed Antonella Elia in quella terminata lo scorso primo di marzo, in autunno dovrebbero sedersi in studio accanto a lui Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo. (Continua dopo il post)

Il #GFVIP ha trovato una nuova opinionista? Secondo Dagospia, sarà Sonia Bruganelli – moglie di #PaoloBonolis – una dei due nuovi opinionisti del reality show di Alfonso Signorini. Sarà vero? pic.twitter.com/oD6dzf5CiI — TV Italiana (@TV_Italiana) June 4, 2021

L’indiscrezione di Dagospia

A lanciare questa clamorosa indiscrezione, facendo intendere ai suoi lettori come notizia già ufficiale è stato Giuseppe Candela, il giornalista di Dagospia. Infatti, sul portale diretto da Roberto D’Agostino si legge: “CANDELA FLASH! VOCI DA COLOGNO MONZESE: ALFONSO SIGNORINI HA SCELTO SONIA BRUGANELLI (MOGLIE DI PAOLO BONOLIS) COME OPINIONISTA DELLA NUOVA EDIZIONE DEL GRANDE FRATELLO VIP. AFFIANCHERA’ ADRIANA VOLPE (GIA’ ANTICIPATA DA DAGOSPIA) DI RITORNO A MEDIASET DOPO IL FLOP SU TV8…“. (Continua dopo i post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriana Volpe (@adrianavolpereal)

Michela Giraud al GF Vip 6?

Per quanto riguarda i possibili nuovi inquilini del Grande Fratello Vip 6 c’è l’ex concorrente del programma LOL-Chi ride è fuori, ed è stata un personaggio molto apprezzato. Si tratta di Michela Giraud.

Quest’ultima, infatti, durante una puntata di Tv Talk di Massimo Bernardini, dove era ospite ha ironizzato su una sua potenziale candidatura al GF Vip 6. Nello specifico le è stato chiesto se dopo l’esperienza di reclusione per 5 ore a LOL, riuscirebbe a stare per giorni chiusa dentro la casa di Cinecittà. La Giraud scherzando ha chiesto: ”Per quanti soldi?”.