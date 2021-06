Barbara D’Urso dice addio a Live e torna in prima serata con Lo Show dei Record

Barbara D’Urso non condurrà più Live e Domenica Live

Da settimane i vertici Mediaset stanno lavorando notte e giorno per metter su un palinsesto televisivo che sappia portare ottimi risultati per la prossima stagione 2021/2022. in questo contesto, si annunciano dei clamorosi cambiamenti anche per la conduttrice Barbara D’Urso, che negli ultimi anni è stata alla guida di ben tre programmi durante la settimana.

In base agli ultimi rumors trapelati, sembra che la professionista napoletana dovrà dire addio a Live Non è la D’Urso che non andrà più in onda e dovrà anche rinunciare a Domenica Live. Non è, però, detto che Carmelita debba accontentarsi solo del contenitore giornaliero Pomeriggio Cinque, che si avvia verso una riconferma sempre al solito orario. Infatti, a quanto pare in cantiere per Lady Cologno ci sarebbe un nuovo progetto tv.

Lo Show de Record per Carmelita?

Infatti, molto presto Barbara D’Urso potrebbe occuparsi di un nuovo programma televisivo che andrà in onda su Canale 5 in prime time. Nello specifico, i vertici Mediaset stanno valutando di affidare alla professionista partenopea una rinnovata versione del famoso Lo Show dei Record.

A dire il vero, tale format lo ha lanciato nel lontano 2008 proprio da Carmelita che lo condusse fino all’anno seguente. In seguito, il programma venne affidato prima a Paola Perego, poi a Gerry Scotti e infine a Teo Mammuccari. A distanza di qualche anno, precisamente nel 2018, Tv8 ha mandato in onda una riedizione della trasmissione dal nome La Notte dei Record, guidata da Enrico Papi.

Il nuovo palinsesto di Canale 5

Quindi, il nuovo palinsesto di Canale 5 prevede l’arrivo di nuovi conduttori in grado di rimpiazzare gli spazi lasciati vuoti da Live Non è la D’Urso e da Domenica Live. Al posto del talk ad esempio, dovrebbe arrivare appunto Enrico Papi. Quest’ultimo, infatti condurrà la nuova edizione di Scherzi a Parte, al momento in fase di registrazione.

Mentre, in sostituzione a Domenica Live, l’azienda del Biscione sta ipotizzando di creare un nuovo programma da dare al duo composto da Lorella Cuccarini e Stefano De Martino. Lo scopo della rete è quello di metter su un prodotto in grado di contrastare la supremazia di Mara Venier con il suo Domenica In.