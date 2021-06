Eleonora Rocchini, ex Uomini e Donne, rissa in aereo: “Ha litigato con una ragazza” (FOTO)

Vi ricordate di Eleonora Rocchini, l’ex dama di Uomini e Donne che ha generato molto sgomento per una rissa con la sua ex cognata? Ebbene, a quanto pare ci risiamo. In queste ore sono trapelate alcune segnalazioni sul suo conto secondo le quali pare che la protagonista abbia avuto uno scontro molto acceso con una ragazza.

Per il momento sono state diffuse solo alcune indiscrezioni, da parte di persone che, probabilmente, si trovavano insieme a lei al momento del misfatto. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

La presunta rissa in aereo tra Eleonora e una ragazza

Eleonora Rocchini pare si sia resa protagonista di una nuova rissa. L’ex fidanzata di Oscar Branzani, conosciuto a Uomini e Donne, è finita al centro di una polemica in queste ore. La dama si è concessa una vacanza ad Ibiza, la quale è terminata proprio oggi. Questa mattina, infatti, la protagonista ha fatto ritorno in Italia ed è tornata alla sua vita e al suo lavoro. Durante il viaggio di ritorno in aereo, però, pare sia accaduto un inconveniente.

Alcuni utenti del web hanno contattato l’influencer Deianira Marzano per fornirle una segnalazione in merito. Stando a quanto emerso, pare che Eleonora abbia avuto una lite molto accesa con una ragazza presente sul suo stesso volo. Per il momento, però, non ci sono molte informazioni in merito per quanto riguarda l’identità della persona in questione e le ragioni di questa ipotetica lite. (Continua dopo la foto)

La Rocchini senza eli su Instagram

Tra le ultime Instagram Stories di Eleonora Rocchini, infatti, non è stata fatta nessuna menzione dell’ipotetica rissa verificatasi in aereo. La dama si è semplicemente limitata a dire ai fan di essere tornata al suo lavoro. Proprio in queste ore si sta cimentando nel perfezionamento dei nuovi cappellini introdotti nella collezione del suo brand. Ad ogni modo, questo non è l’unico motivo per il quale la ragazza ha generato scalpore nelle ultime ore.

Durante la sua vacanza ad Ibiza, infatti, Eleonora ha pubblicato delle foto in cui si è mostrata completamente senza veli. La protagonista è distasa sulla sabbia in riva al mare ed è sprovvista di costume. Lei stessa ha detto di essere una donna libera da ogni pregiudizio che ama vivere la vita senza alcun tipo di condizionamento. Questo scatto in particolare, però, ha sollevato diversi dissensi tra gli utenti del web.