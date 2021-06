Jessica Antonini svela tutta la verità sulla fine con Davide Lorusso: “Aveva ragione Maria, ha trattato male mio figlio” (FOTO)

Jessica Antonini ha rilasciato un’intervista molto lunga in cui ha svelato nel dettaglio la verità sulla fine della storia con Davide Lorusso. La dama aveva accennato qualcosa attraverso i social, ma poi ha deciso di rivelare tutto in modo abbastanza esplicito.

Nel suo sfogo ha addossato la maggior parte delle colpe al ragazzo, il quale pare si sia comportato malissimo sia con lei ma, soprattutto, con suo figlio. Scopriamo nel dettaglio cosa sarebbe successo.

Le rivelazioni di Jessica Antonini sulla fine della storia con Davide

In una recente intervista, Jessica Antonini ha fatto chiarezza sulla fine con Davide Lorusso. La dama ha detto di essere rimasta profondamente delusa da lui in quanto lasciata di punto in bianco. Nello specifico, verso fine maggio lei è stata a casa sua. Per tutto il periodo di permanenza, però, ha notato che il ragazzo fosse un po’ strano e distante. Malgrado i tentativi di capire cosa fosse accaduto, Davide sembrava molto reticente. Alla fine del loro incontro, poi, lei è andata alla stazione e lui è letteralmente scappato via.

Da quel momento in poi non si è fatto vedere e sentire per diverso tempo. A distanza di qualche giorno, poi, le ha mandato dei messaggi in cui le ha spiegato di non essere più sicuro del loro rapporto, anzi, forse non lo era mai stato. Lei è rimasta senza parole dato che almeno si aspettava un chiarimento dal vivo. Ad ogni modo, ad inasprire ancor di più lo stato d’animo dell’ex tronista di Uomini e Donne è stato il comportamento che il giovane ha adoperato con suo figlio.

I comportamenti di Lorusso contro il figlio di lei

Al momento della fine della storia con Davide Lorusso, Jessica Antonini ha rivelato che il cavaliere non si sia comportato in modo garbato con il piccolo. Durante il loro fidanzamento lo ha sempre riempito di promesse e poi, improvvisamente, ha fatto perdere le tracce di sé senza neppure dargli una spiegazione. La dama, infatti, ha rivelato che suo figlio ha sofferto parecchio per tale distacco e questa è una cosa che non potrà mai perdonargli.

Jessica ha concluso il suo intervento dicendo di dover dare ragione a Maria De Filippi. Quest’ultima, in occasione della scelta, aveva provato a metterla in guardia dicendo di non essere troppo irruenta, ma di comportarsi in modo più riflessivo. Intanto, la dama ha pubblicato questo sfogo su IG in quanto ci sono persone che non le credono.