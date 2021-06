Nuova delusione per Roberta Di Padua, frecciatina ad un uomo misterioso: “Fanno sempre gli stessi errori” (FOTO)

La vita sentimentale di Roberta Di Padua non sembra stia procedendo molto bene dopo la fine di Uomini e Donne, sta di fatto che la dama potrebbe aver avuto un’altra delusione. Di recente, la protagonista si è concessa una piccola vacanza in compagnia della sua amica, ed ex collega nel talk show pomeridiano, Valentina Autiero.

Una volta tornata alla routine, però, la Di Padua si è soffermata a fare una riflessione in merito a quello che le sta accadendo di recente. Dalle sue parole si è evinto che possa aver voluto lanciare una frecciatina ad un uomo misterioso.

La delusione di Roberta Di Padua

In queste ore, Roberta Di Padua è apparsa affranta da una nuova delusione. Attraverso il suo profilo Instagram, infatti, ha lanciato una stoccata nei confronti di qualcuno che, almeno per il momento, è ignoto. Il destinatario del suo post è chiaramente un uomo, in quanto lei stessa lo ha precisato. Nello specifico, ha detto che il problema di certi uomini e che commettono sempre gli stessi errori. La frase in questione ha generato molto sgomento tra i fan che seguono la dama sui social.

Molte persone hanno cominciato a chiedersi chi potesse essere il destinatario di queste parole. Tra le ipotesi, naturalmente, non è potuta mancare quella che fa riferimento a Riccardo. I due si sono lasciati in modo piuttosto brusco a Uomini e Donne, pertanto, nelle settimane a seguire potrebbero aver avuto modo di parlare e di confrontarsi e scontrarsi sulle questioni dibattute in puntata. (Continua dopo la foto)

Le ipotesi sull’uomo misterioso

Altra ipotesi, invece, sembra ricondurre alla presenza di un nuovo uomo nella vita della dama. Ad ogni modo, quale che sia la verità, la cosa certa è che Roberta Di Padua pare sia stata nuovamente vittima di una cocente delusione. I giorni di vacanza le sono serviti molto a staccare la spina, come da lei stesso rivelato qualche giorno fa. Purtroppo, però, ritornare alla vita quotidiana e alle sue abitudini la riporta alla realtà e alle sue mancanze.

Per adesso, la protagonista non ha voluto aggiungere ulteriori dettagli sulla vicenda, ma sta lasciando ai fan la libera interpretazione della sua frecciatina. Intanto, anche la sua amica Valentina sembra essere nella medesima situazione. Anche lei, infatti, ha pubblicato una IG Storie in cui ha detto che solo gli uomini veri lottano per le donne difficili, gli altri si accontentano delle facili.