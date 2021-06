Giovanni Ciacci lascia la tv:, l’annuncio a Ogni Mattina “Mi sono rotto, è un inferno”, Adriana Volpe senza parole (VIDEO)

Nel corso della putata odierna di Ogni Mattina, che è l’ultima della stagione, e forse per sempre, Giovanni Ciacci ha fatto un annuncio che ha spiazzato tutti. L’esperto di moda è stato chiamato in causa da Adriana Volpe per dare luogo alle sue consuete pagelle.

Prima di farle, però, il protagonista ha detto che queste non sarebbero state solo le ultime pagelle della stagione, ma le ultime che lui avrebbe mai fatto. Questo perché ha deciso di andare via dalla tv. Scopriamo tutto nel dettaglio.

L’annuncio di Giovanni Ciacci a Ogni Mattina

Come di consueto, Adriana Volpe ha dedicato una parte del programma Ogni Mattina a Giovanni Ciacci. Il costumista ha esordito in un modo inatteso, sta di fatto che ha dichiarato che quella sarebbe stata la sua ultima apparizione in televisione. I presenti hanno sorriso ed hanno preso in modo abbastanza ilare la vicenda. In seguito, però, Cicci ci ha tenuto a precisare di essere assolutamente serio. Il suo tono, infatti, è divenuto subito più austero, al punto da spingere Adriana a chiedergli se stesse scherzando.

La Volpe ha adoperato un tono piuttosto preoccupato ed ha chiesto al suo interlocutore per quale ragione avesse preso questa decisione. A quel punto, allora, Giovanni ha detto di essersi stufato della tv in quanto questo mondo è un vero inferno. Adriana ha insistito dicendo che, in realtà, chi fa parte di questo ambiente dovrebbe sentirsi fortunato e privilegiato, ma il collega non è stato d’accordo.

Cosa farà il costumista dopo la tv

Giovanni Ciacci, infatti, ha detto ai presenti in studio a Ogni Mattina che detesta questo lavoro. La sua aspirazione sarebbe quella di svolgere un’attività a contatto con la natura, come il lavoro che si svolge nei campi. Dopo oltre dieci anni di carriera televisiva, dunque, il protagonista pare sia pronto a dire basta. Per rendere ancora più credibile la sua decisione, Giovanni ha spiegato anche che, di lì a qualche ora, avrebbe provveduto a cancellarsi anche da tutti i social.

Per il momento, però, quest’ennesimo gesto estremo non si è ancora verificato. Ad ogni modo, Giovanni ci ha tenuto a ringraziare tutti i suoi collaboratori e coloro i quali lo hanno appoggiato e supportato in tutto questo tempo. Adesso, però, per lui è tempo di andare avanti e di cambiare completamente vita.