Barbara D’Urso reagisce così dopo la chiusura di Domenica Live e le parole di Piersilvio Berlusconi (FOTO)

Le dichiarazioni di Berlusconi su Barbara D’Urso

Come era stato annunciato giorni fa dallo stesso Davide Maggio, per la prossima stagione televisiva Mediaset sono previsti una serie di cambiamenti. Infatti, dopo l’addio all’azienda da parte di Alessia Marcuzzi e la giornalista Giorgia Rossi, c’è stato un gradito ritorno a Cologno Monzese: Enrico Papi. In più sono stati chiuse alcune trasmissioni e inaugurate delle nuove.

Tra i format che al momento non risultano più nel palinsesto di Canale 5 c’è anche Domenica Live, lo storico contenitore della rete ammiraglia condotto da Barbara D’Urso. Durante la presentazione dei palinsesti, l’Ad e vicepresidente Piersilvio Berlusconi ha spiegato perché è stato cancellato: “In sto momento c’è un cambiamento editoriale. Devo dire che Barbara d’Urso ha fatto un lavoro preziosissimo e bellissimo per l’azienda. Pensiamo però che quel tipo di infotainment che definirei a 360° sia un po’ passato. Per questo abbiamo pensato di cambiare squadra“.

Carmelita in futuro potrebbe condurre di nuovo in prima serata

Nonostante il ridimensionamento in azienda, il vicepresidente di Mediaset Piersilvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti autunnali ha anche aperto le porte ad un nuovo format in prime time per Barbara D’Urso, al momento conduttrice solo di Pomeriggio Cinque e in versione ridotta.

“Quando arriverà un bel progetto che piacerà a noi e anche a lei le affideremo volentieri il prime time di Canale 5“, ha detto il compagno di Silvia Toffanin. Dopo tali dichiarazioni, in rete il popolo del web ha iniziato a fare le prime supposizioni e in tanti sperano che le affidino La Talpa, mentre altri hanno tirato in ballo Lo Show dei Record.

La reazione di Barbara D’Urso alle frasi di Piersivlio Berlusconi

Ma in tutto questo quale sarà stata la reazione di Barbara D’Urso alle dichiarazioni che Piersilvio Berlusconi ha fatto durante la presentazione dei palinsesti Mediaset? Stando a quanto riportato sui suoi canali social sembra l’abbia presa molto bene.

Infatti, sul suo account Twitter nel pomeriggio di giovedì ha ritwittato ben due post con le affermazioni dell’Ad e vicepresidente dell’azienda del Biscione. In tanti sperano che Carmelita possa tornare con la sua Domenica Live già a partire da gennaio 2022 perché non sono convinti della programmazione Scene da un Matrimonio con Anna Tatangelo e Verissimo con Silvia Toffanin.