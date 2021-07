Temptation Island, ecco chi sarebbe la coppia squalificata: “Nascondono qualcosa…” poi un’altra segnalazione (FOTO)

Temptation Island è appena cominciato e di eventi degni di nota ne stanno già accadendo, come ad esempio quello inerente una coppia squalificata. In questi giorni si è parlato di due ragazzi che hanno lasciato il villaggio in anticipo a causa di una scenata di gelosia di lui.

Ebbene, a quanto pare sembra sia spuntato il nome dei diretti interessati. Secondo alcune segnalazioni pervenute dal web, i due protagonisti di questo avvenimento sarebbero Tommaso e Valentina, ma non è tutto. Da poco, infatti, è trapelata un’altra segnalazione.

Chi è la coppia squalificata da Temptation Island

In queste ore sono sopraggiunte delle notizie inerenti la coppia squalificata da Temptation Island. Stando a quanto emerso, infatti, pare che uno dei fidanzati sia andato di matto dopo aver visto alcuni filmati sulla sua compagna. Considerando come stiano andando le cose tra Tommaso e Valentina, pare proprio che i due protagonisti di questo avvenimento siano loro. A commentare la cosa è stata l’influencer Deianira Marzano.

Quest’ultima ha detto di reputare alquanto bizzarro il fatto che i due siano usciti così presto dalla trasmissione. Secondo il suo punto di vista, e quello di tante altre persone del web, i due nasconderebbero qualcosa. Nei giorni passati, infatti, sono trapelate delle segnalazioni secondo cui i due potrebbero essersi messi d’accordo. Sui social, infatti, non ci sono tracce di loro foto insieme, anzi. La dama appare in compagnia di un altro uomo, che sembra essere il suo ex fidanzato storico. (Continua dopo la foto)

Segnalazione su una tentatrice

Tutti questi dubbi, sommati al fatto che i due potrebbero essere la coppia squalificata da Temptation Island, stanno contribuendo a gettare fango sui due. Al momento, chiaramente, nessuno dei diretti interessati può intervenire. Fino a quando tutte le puntate non andranno in onda, infatti, i concorrenti sono obbligati a non divulgare informazioni sui social. Ad ogni modo, questa non è l’unica segnalazione trapelata. Sempre Deianira, infatti, ha riportato il messaggio di una sua fan la quale ha riportato alcune informazioni su una tentatrice.

Nello specifico, la persona in questione è Enza. L’autrice della segnalazione ha detto di conoscerla in quanto abitano nella stessa città. La ragazza citata starebbe nel reality show solo per visibilità in quanto risulterebbe fidanzata da ben 5 anni. Sarà vero? Non ci resta che attendere per saperne di più.